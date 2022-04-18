Встреча друзей: в Сети появилось фото Пугачевой и Макаревича в Израиле

На дне рождения Аллы Пугачевой присутствовал Андрей Макаревич / Фото: Инстаграм

Алла Пугачева праздновала день рождения в Израиле, куда в конце февраля они переехали вместе с Максимом Галкиным и детьми. Юморист в этом году не публиковал никаких фото и видео по случаю праздника. Однако на одном из фан-аккаунтов появилось фото с празднования дня рождения Аллы Пугачевой в Израиле.

Певица отметила 73-летие в компании друзей, среди которых был Андрей Макаревич.

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Алла Пугачева и Андрей Макаревич в Израиле / Фото: Инстаграм

Напомним, Андрей Макаревич недавно заступился за Пугачеву и Галкина, которых критикует из переезда в Израиль. Лидер "Машины времени" активно поддерживает Украину. Макаревич не раз пытался объяснить россиянам, которые слепо верят пропагандистам, что в Украине война.

К слову, Алла Пугачева по сей день молчит о войне в Украине. В то же время Максим Галкин одним из первых среди российских знаменитостей прокомментировал войну в Украине. После этого концерты юмориста стали запрещать в России, также его хотят лишить государственных званий и наград.

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Сам Галкин не намерен отказываться от своих слов в поддержку Украины. На критику подписчиков он отвечает, что имеет право на свое мнение, даже если оно не нравится государству.