Я, "Побєда" і Берлін: вышел еще один трейлер фильма о Кузьме Скрябине

Вышел второй трейлер фильма "‎‎Я, "Побєда" і Берлін" / Фото: пресс-служба

На днях исполнилось семь лет с момента гибели легендарного музыканта Андрея Кузьменко, а уже в марте на экраны выйдет фильм, снятый по его автобиографической книге.

Создатели фильма интригуют зрителей новыми кадрами из роуд-муви комедии. Так, появился второй официальный трейлер "Я, "Побєда" і Берлін".

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Глядя на первые кадры фильма, становится ясно, что зрителей ждет полное погружение в атмосферу лихих "90-х". Таким Кузьму Скрябина помнят не многие, но полюбят все.

Главные роли в фильме сыграли талантливые молодые украинские актеры. Прототипом Кузьмы стал актер Ивано-Франковского академического областного музыкально драматичного театра им. И. Франко Иван Блиндер. Его любимую Барбару воплотила на экране актриса и певица Мария Стопник, друга Барда – колоритный актер Владимир Гева.

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Я, "Побєда" і Берлін

Особую атмосферу фильму будут создавать каверы на знаменитые песни "Скрябина" в исполнении топовых украинских артистов.

Уже представлено шесть саундтреков: MONATIK – "Старі фотографії", гурт БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – "Мовчати", Alina Pash – "Чекаю ночі", DZIDZIO – "То моє море", гурт АНТИТІЛА – "Чорнобиль форева", ADAM – "Говорили і курили".

Ранее глава компании Moon Records Андрей Пасичник заявил, что не собирается присваивать себе песни Кузьмы после громкого скандала.

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