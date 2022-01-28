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Еще один звездный кавер на песню Скрябина: Антитіла перепели хит "Чорнобиль форева"

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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28 января, 20:12
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Рок-группа записала свою версию популярного трека Кузьмы Скрябина, которая прозвучит в фильме, посвященном музыканту – "Я, "Побєда" і Берлін"
"Антитіла" перепели хит Скрябина
"Антитіла" перепели хит Скрябина / Фото: instagram.com/antytila_official

Следом за DZIDZIO, который записал кавер на песню "То моє море", свою версию песни Кузьмы "Чорнобиль форева" записала группа "Антитіла".

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Понятно, что через 24 года после этих событий нам предложили перепеть именно ее. Тем более что в нашем арсенале есть опыт песни "Люди як кораблі", которую мы выполняем на каждом концерте в память о Кузьме, – рассказал о выборе композиции фронт-мен группы Тарас Тополя.

Коллектив присоединился к другим музыкантам, которые уже успели представить свои саундтреки к фильму о жизни Андрея Кузьменко.

В целом, украинские исполнители записали уже 16 каверов на хитовые треки погибшего лидера группы "Скрябин".

Фильм "Я, "Побєда" і Берлін"

Фильм основанный на автобиографической книге Андрея Кузьменко с одноименным названием. Он расскажет историю начинающего музыканта Кузьмы, который за три дня до запланированного концерта отправляется со своим другом Бардом в Берлин на старой "Победе".

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Роль Кузьмы Скрябина в картине воплотил украинский актер Иван Блиндар. Также главные роли получили Мария Стопник и Владимир Гева, а режиссером выступила Ольга Ряшина.

MONATIK, БЕZ ОБМЕЖЕНЬ и Alina Pash уже презентовали собственные версии песен группы "Скрябин", органично дополнившие веселую и авантюрную атмосферу фильма "Я, "Победа" и Берлин".

Ране мы писали о том, что песню Кузьмы Скрябина "Чернобыль форева" перепели Михалок и Чемеров.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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