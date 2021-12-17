Хит Скрябина – Мовчати зазвучал по-новому – слушаем кавер от группы БЕZ ОБМЕЖЕНЬ

Композиция стала саундтреком к автобиографическому фильму "Я, "Побєда" і Берлін", снятого по книге Кузьмы

Группа БЕZ ОБМЕЖЕНЬ представила кавер песни "Мовчати", который стал одним из саундтреков к фильму "Я, "Побєда" і Берлін" / Фото: instagram.com/bezobmezhen

Группа " БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" сегодня порадовала свою аудиторию и поклонников группы "Скрябин" кавером на песню "Мовчати", которую Андрей Кузьменко много лет назад записал вместе с Ириной Билык.

Эта версия песни стала одним из саундтреков к фильму о погибшем музыканте, который снимали по его повести "Я, "Побєда" і Берлін".

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Выход фильма в кинотеатрах анонсирован на 24 марта 2022 года. По сюжету "Я, "Побєда" і Берлін" начинающий музыкант Кузьма за три дня до запланированного концерта отправляется со своим другом Бардом в Берлин на старой "Победе".

Роль Кузьмы Скрябина в фильме исполнил украинский актер Иван Блиндар. В картинке также сыграли Мария Стопник и Владимир Гева. Режиссером выступила Ольга Ряшина.

Смотрите тизер фильма "Я, "Побєда" і Берлін":