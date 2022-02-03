Глава Moon Records ответил на обвинения матери Кузьмы: "Мы не претендуем на права Андрея Кузьменко"

Компания, которая много лет сотрудничала со Скрябиным, во главе с Андреем Пасичником заявляет, что никаким образом не претендует на права Андрея Кузьменко

Андрей Пасичник заявил, что не претендует на права Кузьмы / Фото: Instagram

Генеральный продюсер компании Moоn Records Андрей Пасичник ответил на обвинения матери Кузьмы Ольги Михайловны Кузьменко. Свою точку зрения насчет сложившейся ситуации и официальную позицию компании Андрей Пасичник объяснил в эксклюзивном интервью сайту "Сегодня".

Какие права у мамы Кузьмы?

Прежде, чем начинать разбираться во всех правовых вопросах касательно песен группы "Скрябин" стоит понять, кто же на самом деле замешан в них.

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По словам Андрея Пасичника, Ольга Михайловна юридически не имеет никакого отношения к группе.

Мама является мамой, она не является правообладателем. Сейчас она выступает обвинителем, но кроме того, что она мама, она никто в данном вопросе. Это касается только наследников, в данном случае жены Кузьмы Светланы Бабийчук, – заявил Пасичник.

При том, что Ольга Михайловна не причастна к конфликту сторон на правовой основе, именно она ведет открытую полемику с компанией Moon Records и другими участниками группы.

В начале конфликта, по словам Пасичника, мама Кузьмы лично приезжала к нему с просьбой повлиять на других музыкантов, чтобы те отказались от своих прав на песни.

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Первостепенный приезд мамы ко мне был очень позитивный. Она приехала ко мне "очень вас уважаю", "очень все хорошо", с тем, как она ценит меня, благодарит. Она приехала с просьбой вынудить Алексея Зволинского отказаться от авторских прав на 15 песен, – рассказывает Пасичник. – Это был техничный подход, ко мне на "вы" и "как мать". Я спросил, почему она приехала ко мне и почему, если человек реально автор 15 песен, топовых песен, они просто хотят их забрать, а еще и моими руками.

Мама Кузьмы Скрябина ответила на обвинения Андрея Пасичника / Фото: Скриншот из YouTube

Алексей Зволинский – гитарист группы "Скрябин", а также соавтор и обладатель смежных прав на песни и негласный администратор группы. Как вспоминает Пасичник, стоило позвонить Кузьме с предложением о концерте, он всегда отвечал :"Звони Лехе".

Тогда, как рассказывает глав Moon Records, и начались угрозы и шантаж со стороны семьи Кузьменко. В частности, музыкантам группы "Скрябин" намеревались запретить все выступления.

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Они врубили систему тупого шантажа: "или ты отказываешься от авторских прав, или мы запрещаем, так, как у нас есть большее количество прав Андрея, выступать". Зволинский испугался, жизнь на чаше весов: или работать, или отказаться от авторских. Он выбрал отказ. На сегодняшний день он не заявлен там вообще как автор, все как будто принадлежит Кузьме, – рассказал Андрей Пасичник.

Кому принадлежат песни "Скрябина"?

Все права, которые при жизни принадлежали Кузьме, после его смерти перешли его супруге Светлане Бабийчук. Первое время после трагедии Светлана получала роялти от компании, но вскоре по ее инициативе была создана ООО "Кузьма Скрябин".

Приехали к нам в офис какие-то непонятные люди вместе с молчаливой Светланой Бабийчук, я этих людей тогда впервые увидел. Было сказано, что это друг Андрея, хотя я Андрея знал, а друга его не знал. И был юрист какой-то, который работал в Lavina Music. Они сказали, что зарегистрировали предприятие "Кузьма Скрябин" с директором Людмилой Зубрий и, если до этого роялти получала Светлана как физлицо, то теперь она по доверенности передала все права на управление "Кузьма Скрябин". Таким образом мы расторгли контракт со Светланой и подписали с ООО, – говорит Пасичник.

Кузьма Скрябин и Светлана Бабийчук / Фото: Facebook

Тогда, по словам Пасичника, в компании "Кузьма Скрябин" стали настаивать на том чтобы передать все права на песни им.

На сегодняшний день музыка группы "Скрябин" не может официально продаваться в интернете из-за несогласия двух сторон. Как говорит глава Moon Records, для того, чтобы продавать музыку группы в Сети необходимо третье юридическое лицо, которому Moon Records и ООО "Кузьма Скрябин" должны передать часть своих прав.

Их сторона блокирует продажу музыки в интернете, я неоднократно не говорил , что это деньги которые и мы, и они не зарабатываем. Я предложил им продавать музыку, так как они сами хотят, что творчество Кузьмы существовало. И сразу сказал, что если я предлагаю плохих партнеров, то пусть они сами предоставят лицо, своего человека. Мы готовы отдать часть своих прав, лишь бы музыка продавалась, – говорит продюсер.

Кроме того, со стороны новых представителей Кузьмы не раз были попытки шантажа других музыкантов.

Они думают, что они смогут держать на голодной диете музыкантов, чтобы ребята расторгли снами контракт, причем говорят это открыто. Музыканты, нынешний состав "Скрябин", встречались с представителями ООО, но приняли решение оставаться с Moon Records и получать свои деньги, – говорит Пасичник.

Продюсер объясняет, что неоднократно предлагал разделить права на каждую песню, чтобы все было по закону.

От нашего лица было отправлено письмо Светлане Бабийчук, где было предложено от лица нашей компании зарегистрировать права на каждую песню, то есть будут зарегистрированы права Андрея Кузьменко и других артистов. Такое письмо было отправлено в 2021 году, а в ответ они сказали, что не хотят это регистрировать, мол разночтение будет в авторстве. Они считают, что все должно принадлежать только им, – говорит Пасичник.

Стоит отметить, что еще при жизни Андрея Кузьменко все права на песни группы были распределены между ее участниками. В этом вопросе, говорит Андрей Пасичник, важно понимать, что есть авторские права, а есть смежные. Авторские в свою очередь делятся на "слова" и "музыку", а смежные – на "фонограмму" (запись в студии) и "право на исполнение".

Если мы говорим про авторские права, то кроме Андрея Кузьменко авторами являются Ростислав Домишествкий, Сергей Гера, Андрей Пидлужный, и есть еще Алексей зволицкий, который временно свои права не заявляет ,чтобы не было конфликта внутри группы. Более того, есть видео в интернете, где Андрей при жизни сам это говорил, – объяснил глава Moon Rеcords.

На сегодняшний день права остальных авторов, а также первого и нынешнего состава группы "Скрябин", кроме лидера группы Андрея Кузьменко, находятся в управлении компании Moon Rеcords.

Мы не претендуем на права Андрея Кузьменко, мы никаким образом, ничего не присваиваем, все эти права остаются за ним. Мы не трогаем права Андрея, они принадлежат им, хотя они сами их губят и не реализуют. Да, это вредит и нам, но зачем пытаться присвоить чужое, – заявил Пасичник.

Скрябин / Фото: facebook.com/groups/faynateam/

Сумма роялти

Как объясняет глава Moon Records, на сегодняшний день все выплаты роялти прекращены, так как срок контракта между компанией и "Кузьму Скрябин" истек.

Если мы говорим о роялти ООО "Кузьма Скрябин", мы уже его платить не должны, у нас закончился контракт в 31 января 2019. Там получалась общая сумма за разный период, с учетом выплат не только ООО, но и Светлане Бабийчук. Она составила около миллиона гривен за три с половиной года. Это приблизительная цифра, – говорит продюсер.

Свои слова, уверяет Пасичник, он готов подтвердить всеми необходимыми документами. С которыми уже успела ознакомиться полиция и все соответствующие органы.

Иски и суды

На сегодняшний день, по словам Пасичника, никаких судебных разбирательств с его компанией и ТОВ "Кузьма Скрябин", о которых говорит мать Кузьмы, нет и не может быть.

Мама Кузьмы обратилась в МВД с просьбой возбудить на нас уголовное дело, его возбудили. У нас провели допросы, мы предоставили документы и все, МВД остановилось, все очевидно. У них нет предмета подать на нас в суд, – пояснил продюсер.

Также сейчас адвокаты Moon Records работают над тем, чтобы подать ответный иск на ООО "Кузьма Скрябин". Кроме того, компания также подала иск в суд на издательство "Фолио", которое выпустило книгу по творчеству Андрея Кузьменко, но не упомянуло в авторах еще и Ростислава Домишевского. Заседание состоится 7 февраля 2022.

Если суд признает, что права нарушены и "Фолио" проиграет, наши адвокаты пойдут и зарегистрируют авторские права. Это поможет нам продолжить отстаивать наши права с ООО "Кузьма Скрябин", – рассказал Пасичник.

Кроме того, участники Moon Records намерены подать иск в суд на Ольгу Михайловну Кузьменко за регулярные оскорбления в прессе и соцсетях.

Все это покрывается страшным количеством оскорблений, я уже плюнул на все слова в свой адрес, что я подонок, но она продолжает угнетать других ребят. Пидлужный у нее "цыганщина", те "жиды, сдохните", "дети ваши будут прокляты". Насколько я знаю адвокаты, с которыми мы сотрудничаем, сейчас привлекают лично маму за оскорбление, в том числе расовые и национальные, – говорит Пасичник.

Андрей Пасичник о Кузьме

Андрей Пасичник вспоминает, что всегда был в хороших отношениях с Кузьмой. Он признается, что их сотрудничество не было однодневным решением, а представляло собой многолетнюю совместную работу над общим делом.

Столько мы лет проработали, человек приносил нам песни, свой каталог, мы писали альбомы, печатались, делали винил. Все регулярно получали роялти в довольно хорошем объеме. Андрей был прекрасный человек, он все делал правильно и грамотно. Но здесь его вообще можно не приплетать, вопрос совершенно другой – абсолютно в плоскости бизнеса, другие заинтересованные лица попытались получить права, – уверил Пасичник.

Музыкант Кузьма Скрябин / Фото: instagram.com/skryabinband

Напомним, что фильм о жизни культового музыканта Кузьмы Скрябина выйдет на экраны весной 2022 года.