Заживает, как на собаке: певица МакSим в первом после комы интервью рассказала о самочувствии

МакSим пообщалась с Иваном Ургантом и рассказала о своем самочувствии / Фото: Скриншот из YouTube

В разговоре с МакSим Ургант отметил, что вся страна волновалась за певицу и молилась о ее скорейшем выздоровлении. Она же пошутила, что на ней "все заживает, как на собаке". А на днях Максим впервые после выписки появилась на публике.

Ведущий задал Марине вопрос о том, какое было ее первое желание после того, как она пришла в себя в больнице.

Меня спросили, чего бы я сейчас хотела больше всего. Я сказала: роял-чизбургер, соус кисло-сладкий и колу безо льда, – ответила МакSим.

Певица МакSим вышла из комы / Фото: instagram.com/maksimartist

Иван Ургант пожелал МакSим здоровья и пригласил в студию программы, в тот момент зал решил поддержать певицу и спел для нее несколько строчек из песни "Знаешь ли ты".

Накануне российский певец Данко заявил, что вся история с госпитализацией и искусственной комой МакSим – это пиар, а на самом деле артистка лечилась от алкоголизма.

Он не верит, что Максим так быстро пришла в себя после комы и даже пришла с дочкой 1 сентября в школу.

МакSим после комы / Фото: instagram.com/maksim_soul_/

В августе певицу выписали из больницы. Сейчас она проходит реабилитацию под наблюдением врачей и постепенно возвращается к привычной жизни. Однако петь МакSим пока не может.

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