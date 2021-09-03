МакSим впервые вышла в свет после комы – смотрим новые фото

МакSим после тяжелой болезни вышла в свет. Певица отвела свою дочь Машу в первый класс. Первый выход МакSим после комы активно обсуждается. Представители артистки никак не комментируют попавшие в Сеть снимки. К слову, у себя в Instagram МакSим никаких фото с 1 сентября не выкладывала.
А вот фан-страница певицы нашла еще новые снимки с праздничной линейки.
В комментариях многие радуются, что МакSим так быстро идет на поправку и уже может посещать мероприятие. Но некоторые удивлены, почему певица не выкладывает фото у себя в соцсетях.
Что случилось с МакSим
МакSим госпитализировали сразу после концерта в Казани, перед которым у нее поднялась температура, тем не менее было принято решение не отменять выступление.
Сообщалось, что у исполнительницы тяжелая пневмония и поражение 40% легких. Позже МакSим ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Спустя несколько дней появилась информация об ухудшении состояния МакSим и поражении 80% легких.
В начале августа певица вышла из комы. Представители МакSим подтвердили, что она пришла в сознание, а директор певицы Маргарита Соколова лично общалась с артисткой по видеосвязи.
Сейчас МакSим дома на реабилитации. Ее ждут месяцы восстановления, однако даже при лучших прогнозах врачи не гарантируют, что МакSим вернется на сцену и сможет петь.
Смотрите полное выступление МакSим с того самого концерта в Казани:
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