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МакSим впервые вышла в свет после комы – смотрим новые фото

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"
3 сентября, 09:05
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Сейчас певица МакSим восстанавливается после длительной искусственной комы. Она пробыла в больнице больше месяца
МакSим впервые вышла в свет после комы
МакSим впервые вышла в свет после комы / Фото: instagram.com/maksimartist

МакSим после тяжелой болезни вышла в свет. Певица отвела свою дочь Машу в первый класс. Первый выход МакSим после комы активно обсуждается. Представители артистки никак не комментируют попавшие в Сеть снимки. К слову, у себя в Instagram МакSим никаких фото с 1 сентября не выкладывала.

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А вот фан-страница певицы нашла еще новые снимки с праздничной линейки.

МакSим после комы
МакSим после комы / Фото: instagram.com/maksim_soul_/

МакSим после комы
МакSим после комы / Фото: instagram.com/maksim_soul_/

МакSим после комы
МакSим после комы / Фото: instagram.com/maksim_soul_/

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МакSим после комы
МакSим после комы / Фото: instagram.com/maksim_soul_/

МакSим после комы
МакSим после комы / Фото: instagram.com/maksim_soul_/

В комментариях многие радуются, что МакSим так быстро идет на поправку и уже может посещать мероприятие. Но некоторые удивлены, почему певица не выкладывает фото у себя в соцсетях.

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Что случилось с МакSим

МакSим госпитализировали сразу после концерта в Казани, перед которым у нее поднялась температура, тем не менее было принято решение не отменять выступление.

Сообщалось, что у исполнительницы тяжелая пневмония и поражение 40% легких. Позже МакSим ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Спустя несколько дней появилась информация об ухудшении состояния МакSим и поражении 80% легких.

В начале августа певица вышла из комы. Представители МакSим подтвердили, что она пришла в сознание, а директор певицы Маргарита Соколова лично общалась с артисткой по видеосвязи.

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Сейчас МакSим дома на реабилитации. Ее ждут месяцы восстановления, однако даже при лучших прогнозах врачи не гарантируют, что МакSим вернется на сцену и сможет петь.

Смотрите полное выступление МакSим с того самого концерта в Казани:

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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Мы действительно больше не сотрудничаем. О разрыве она сообщила мне лично, в присутствии мужа, не объяснив причин. Через некоторое время мои контакты были заменены на официальных ресурсах певицы. Сейчас новый менеджмент, я так понимаю, пытается разобраться в том, как работает музыкальная индустрия

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