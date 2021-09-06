"Развод для дебилов": российский певец назвал болезнь МакSим фейком

Еще одним вариантом пребывания МакSим в клинике Данко назвал пластику и "операции от ожирения". Напомним, что на днях певица впервые появилась на публике и отвела дочь в первый класс.
После этого певец Данко заявил, что пиарщики МакSим давно признались, что звезда не была в коме, соответственно, все новости о болезни Марины – фейк.
Это развод для каких-то совсем дебилов. Там если копнуть глубже — все странно. Никаких фото и видео нет вообще. И это в наше время, когда сейчас все снимают. Думаю, либо ей лечили печень от алкоголизма, либо какие-то операции делали от ожирения или пластика была. Пиарщики так работают, это нормально, – сказал Данко изданию Day.ru.
Исполнителя также смути тот факт, что 1 сентября в школу МакSим пришла на каблуках, ведь ранее СМИ писали, что артистка едва может ходить.
Что было с МакSим?
Ее госпитализировали 16 июня сразу после концерта, когда певице стало плохо. Через три дня Максим подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
Коронавирус у звезды не подтвердился, вместо этого диагностировали отек легких, МакSим ввели в искусственную кому.
3 августа стало известно, что певица в сознании и идет на поправку. Десять дней спустя МакSим выписали из больницы.
Сейчас Артистка проходит реабилитацию под наблюдением врачей и постепенно возвращается к привычной жизни. Однако петь МакSим пока не может.
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