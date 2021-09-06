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"Развод для дебилов": российский певец назвал болезнь МакSим фейком

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
6 сентября, 09:08
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Певец Данко убежден, что вся история с госпитализацией и искусственной комой артистки – это пиар, а на самом деле МакSим лечилась от алкоголизма
Певец Данко не верит в болезнь и кому певицы МакSим
Певец Данко не верит в болезнь и кому певицы МакSим / Фото: instagram.com/maksimartist

Еще одним вариантом пребывания МакSим в клинике Данко назвал пластику и "операции от ожирения". Напомним, что на днях певица впервые появилась на публике и отвела дочь в первый класс.

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После этого певец Данко заявил, что пиарщики МакSим давно признались, что звезда не была в коме, соответственно, все новости о болезни Марины – фейк.

Это развод для каких-то совсем дебилов. Там если копнуть глубже — все странно. Никаких фото и видео нет вообще. И это в наше время, когда сейчас все снимают. Думаю, либо ей лечили печень от алкоголизма, либо какие-то операции делали от ожирения или пластика была. Пиарщики так работают, это нормально, – сказал Данко изданию Day.ru.

Исполнителя также смути тот факт, что 1 сентября в школу МакSим пришла на каблуках, ведь ранее СМИ писали, что артистка едва может ходить.

МакSим после комы
МакSим после комы / Фото: instagram.com/maksim_soul_/

Что было с МакSим?

Ее госпитализировали 16 июня сразу после концерта, когда певице стало плохо. Через три дня Максим подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

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Коронавирус у звезды не подтвердился, вместо этого диагностировали отек легких, МакSим ввели в искусственную кому.

3 августа стало известно, что певица в сознании и идет на поправку. Десять дней спустя МакSим выписали из больницы.

Сейчас Артистка проходит реабилитацию под наблюдением врачей и постепенно возвращается к привычной жизни. Однако петь МакSим пока не может.

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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