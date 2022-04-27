Жена Виктора Павлика в Израиле ходит в один магазин с Максимом Галкиным

Екатерина Репяхова и максим Галкин оказались в одном городе в Израиле / Фото: instagram.com/maxgalkinru, instagram.com/repyahovakate

Из-за войны в родной Украине Екатерина Репяхова вместе со своим сыном Михаилом была вынуждена уехать за границу. После долгих скитаний по Европе супруга Виктора Павлика обосновалась в Израиле, где уже давно живет ее сестра со своей семьей.

Известно, что туда же уехали Максим Галкин и Алла Пугачева со своими детьми. И, как оказалось, сбежавшее из РФ семейство и украинка Репяхова теперь ходят в один продуктовый магазин. Об этом молодая супруга Павлика рассказала фолловерам в своем Instagram.

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Скриншот – instagram.com/repyahovakate

Магазин в двух километрах от дома сестры. Говорят, что тут видели Галкина, – рассказала Репяхова.

Екатерина прошлась с камерой по магазину, но ничего особенного в обзоре не оказалось – типичный продуктовый супермаркет.

Скриншот – instagram.com/repyahovakate

Сейчас Репяхова подробно знакомит свою аудиторию со всеми нюансами жизни в Израиле, однако признается, что оставаться там на постоянное место жительства не планирует. Вместе с сыном Екатерина хочет обратно в Киев и же поделилась своими планами после возвращения.

В то же время Максим Галкин обратно на родину в Россию не спешит. Ходят слухи, что российский комик серьезно занят оформление израильского гражданства.