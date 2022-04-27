Дружина Віктора Павліка в Ізраїлі ходить до одного магазину з Максимом Галкіним

Катерина Репяхова та максим Галкін опинилися в одному місті в Ізраїлі / Фото: instagram.com/maxgalkinru, instagram.com/repyahovakate

Через війну в рідній Україні Катерина Репяхова разом зі своїм сином Михайлом була змушена виїхати за кордон. Після довгих поневірянь Європою дружина Віктора Павліка облаштувалася в Ізраїлі, де вже давно живе її сестра зі своєю родиною

Відомо, що туди ж поїхали Максим Галкін та Алла Пугачова зі своїми дітьми. І, як виявилося, сімейство й українка Репяхова, що втекла з РФ, тепер ходять в один продуктовий магазин. Про це молода дружина Павліка розповіла фоловерам у своєму Instagram.

Реклама

Скріншот – instagram.com/repyahovakate

Магазин за два кілометри від будинку сестри. Кажуть, що тут бачили Галкіна, – розповіла Репяхова.

Катерина пройшлася з камерою магазином, але нічого особливого в огляді не виявилося – типовий продуктовий супермаркет.

Скріншот – instagram.com/repyahovakate

Наразі Репяхова докладно знайомить свою аудиторію з усіма нюансами життя в Ізраїлі, однак зізнається, що залишатися там на місце проживання не планує. Разом із сином Катерина хоче назад до Києва і вже поділилася своїми планами після повернення.

Водночас Максим Галкін назад на батьківщину до Росії не поспішає. Ходять чутки, що російський комік серйозно зайнятий оформлення ізраїльського громадянства.