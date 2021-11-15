Злата Огневич ввела в ступор фанатов, выставив фото с мужчиной: Что за спойлер?

Злата Огневич опубликовала фото-спойлер с "победителем" "Холостячки-2" / Фото: instagram.com/zlata.ognevich
Дмитрий чуть не вылетел из шоу в прошлом выпуске, но все же остался и продолжил борьбу за сердце Златы. Он является любимцем многих поклонников шоу "Холостячка-2".
Кстати, узнайте также, кто покинул шоу "Маска" в прошлом выпуске. Было рассекречено, кто скрывался в костюме Совеня.
После того, как Злата опубликовала фото, на котором запечатлена целующаяся пара, подписчики сразу же стали писать о том, что мужчина на фото похож на Дмитрия и обвинили Огневич в том, что она "проспойлерила" финал шоу.
К слову, в описании к фото Злата опубликовала трогательный текст о любви и двух родственных душах.
Вот, что писали поклонники:
- "Почему он так на Диму похож?"
- "Это вы и Дима!"
- "Интересно, кто на фото. Похож на Диму."
- "Дима и Злата."
- "Ну такой спойлер, зачем?"
- "Это вы и Дима, теперь известно, кто станет победителем шоу."
Более внимательные подписчики сообразили, что на кадре на самом деле не Злата (и точно не Дмитрий). Огневич просто опубликовала чужое фото.
До финала осталось не так много времени, поэтому совсем скоро мы узнаем, кто завоевал сердце Холостячки и осталась ли пара вместе.
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