Злата Огневич оседлала и страстно поцеловала любимца фанатов "Холостячки-2": фото

В девятом выпуск шоу "Холостячка-2" Злата Огневич решила ближе познакомиться с каждым из участников – мужчины показали певице, как и чем они живут

Злата Огневич забралась на Дмитрия Шевченко во время занятий боксом / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Вместе с Дмитрием Шевченко Злата Огневич отправилась во Львов, где они вместе катались по городу на ретро-автомобиле, а затем отправились на занятие по боксу.

Оказалось, что Дмитрий долгое время занимался боксом и даже выигрывал десятки медалей на всевозможных соревнованиях. Так как бокс является частью жизни Дмитрия, мужчина решил познакомить Злату с его страстью. Шевченко следит за своей формой: он пять раз в неделю занимается спортом – ходит в зал и на бокс.

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В этот раз Дмитрий научил Злату нескольким приемам. Огневич ранее рассказывала, что она любит спорт, поэтому первую часть занятия она увлеченно слушала Диму и повторяла все движения.

Фото: скриншот

Но спустя некоторое время Злата, похоже, устала и решила взять ситуацию в свои руки. Да не только ситуацию, но и Дмитрия тоже :) Холостячка повалила участника на пол, села на него и страстно поцеловала.

Фото: скриншот

После этого занятие боксом продолжать уже не было смысла. Пара полежала на полу несколько минут, а затем отправилась домой к Дмитрию.

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Отметим, что 38-летний Дмитрий Шевченко – любимчик поклонников шоу "Холостячка-2". Многие думают, что именно он в итоге завоюет сердце Огневич.

Так или иначе у Дмитрия осталось еще трое соперников – Максим Тарапата, Андрей Хветкевич и Андрей Задворный.

Кто победил в "Холостячке" пока неизвестно, зато все знают, кто оказался под маской Совеня в гипершоу "Маска" на телеканале "Украина".

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Что известно про Дмитрия Шевченко?

Дмитрию 38 лет, он уже долгое время живет во Львове. Родители и брат проживают в Кропивницком. Дмитрий владеет клининговой компанией, также есть строительная компания, которая занимается постройкой домов и ремонтами во Львове.

Дмитрий Шевченко, участник шоу "Холостячка-2" / Фото: СТБ

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