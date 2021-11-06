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В чем признался Дмитрий Шевченко в восьмом эпиозде Холостячки-2? Краткий пересказ выпуска

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды" Сегодня
6 ноября, 00:55
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Пропустили выпуск "Холостячки-2"? Не беда. Мы расскажем вам самые интересные моменты нового эпизода шоу
Что было в восьмом выпуске шоу "Холостячка-2"
Что было в восьмом выпуске шоу "Холостячка-2" / Фото: Коллаж: Сегодня

Восьмой выпуск "Холостячки-2" оказался очень насыщенным свиданиями. И, как всегда, поцелуями и откровениями. Злата Огневич в этом эпизоде призналась, что в детстве ее обижали одноклассники – все из-за внешности. Еще одно неожиданное признание сделал один из участников – Дмитрий Шевченко. Но обо всем по порядку.

Перед этим хотим напомнить, что в новом эпизоде гипрешоу "Маска" Владимир Остапчук появится в образе Шерлока Холмса.

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Пропеллер, грязь и романтика

Как вы помните, мужчины и Злата все еще живут в одном доме в Одессе. В восьмом эпизоде первым на свидание с Холостячкой пошел Андрей Задворный.

Он планировал идеальный день – полетать со Златой в небе, затем обмазаться лечебной грязью (отличный повод для тактильного контакта), а позже поужинать в романтической обстановке.

Удалось почти все из задуманного, кроме первого. Пара прибыла в пункт назначения, чтобы полетать вместе на мотопарапланах (это такие парашюты с пропеллерами), но..Упс! Полетать не удалось – ведь на параплане было всего два места: для пассажира и инструктора.

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В итоге Злата летала одна, а Андрей махал ей рукой с земли. Ну, зато Огневич повеселилась и получила свою дозу адреналина.

Фото: скриншот

После этого Задворный реализовал свой хитроумный план: он предложил нанести на тело лечебную грязь, при этом сам вызвался обмазать Злату – все ради того, чтобы лишний раз прикоснуться к Холостячке.

Фото: скриншот

Далее Андрей со Златой отправились в ресторан на ужин. В течение всего дня пара несколько раз целовалась – Задворный однозначно в фаворитах у Холостячки!

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Олег пытался

Олег – тот участник, который, по мнению многих поклонников шоу, не имеет высоких шансов на победу.

Чтобы хоть как-то приблизиться к Злате, Олег решил заняться с ней физическими упражнениями, которые скорее напоминали пособие для тех, кто изучает позы из Камасутры. Злату это смутило, но она старалась это скрыть.

Олег пытался даже поцеловать Холостячку, на что Злата ответила: "Только в щечку".

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Устрицы и вино

Далее Злата с мужчинами отправились на устричную ферму. Там их учили, как правильно раскрывать устрицу. После чего была дегустация вина.

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После чего для мужчин провели аукцион, лотом выступала бутылка вина и свидание со Златой в романтическом месте.

Вырученные деньги пойдут на благотворительность. Ставки начали с самых малых сумм, дойдя до 40, 50, а потом и 60 тысяч гривен. Последними за победу боролись Макс Тарапата и Андрей Хветкевич. Никто не собирался уступать, но самую большую сумму в итоге предложил Андрей.

Фото: скриншот

Путешествие в Средневековье

Злату ждал еще один сюрприз – свидание с Димой Шевченко в Аккерманской крепости. Они нарядились в королевские костюмы и отправились изучать замок.

Сооружение Дмитрий сравнил с…собой. В разных сказках и легендах замки хранят в себе загадки и секреты, как и наш участник, который постепенно раскрывает свои тайны Злате.

Фото: скриншот

В этот раз он решил сделать еще одно признание – Дмитрий, как оказалось, очень боится влюбляться. Все из-за страха обжечься – виной этой боязни – прошлый опыт. Об этом он рассказал Злате во время свидания, выразив свои опасения. К слову, Дмитрий является фаворитом многих зрителей шоу. Но, кажется, не только их, а и Златы.

Аттракционы и Андрей

Наконец-то Андрей Хветкевич дождался свидания со Златой. Пара отлично провела время в луна-парке, дело было ночью. Злате очень понравились ночные приключения, а Андрей наконец-то получил заветный поцелуй.

Пара каталась на аттракционах, ела сладкую вату и делала фото на Polaroid.

Фото: скриншот

Что было на церемонии роз и кого Злата Огневич отправила домой – читайте в еще одном нашем материале.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды" Сегодня

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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