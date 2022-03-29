Звезды Little Big высказались против войны в Украине: фото говорят сами за себя

Артисты Little Big опубликовали фото в поддержку Украины / Фото: instagram.com/iliyaprusikin, instagram.com/sonyatayurskaya

Более месяца Россия ведет войну против Украины, которую продолжает называть "спецоперацией". Пропагандисты врут, постоянно в эфирах показывают откровенную ложь и на уровне закона запрещают войну называть войной. Но по-прежнему есть люди, которые не хотят участвовать в этих ужасных проявлениях кровавого режима.

Сегодня в Instagram звезд Little Big – Ильи Прусикина и Софьи Таюрской – появились фото, где все ясно без дополнительного контекста. Артисты назвали войну войну, а снимки сделаны на фоне ландшафта в цветах украинского флага.

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Илья Прусикин/Фото: Instagram

Соня Таюрская/Фото: Instagram

24 февраля, когда Россия подло напала на Украину, они без слов высказывались против происходящего. Сейчас их страницы в Instagram – это манифест против российского вторжения в Украину. Они удалили все предыдущие публикации, оставив только главные, как это делали недавно в аккаунтах Демна Гвасалия и Баленсиага.

Илья Прусикин/Фото: Instagram

Хочется верить, что участники Little Big, популярнейшей в РФ группы, используют свой голос, чтобы остановить военное безумие Путина в Украине, ведь у них огромная армия поклонников!

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Напомним, ранее Андрей Макаревич, Алексей Кортнев,Лия Ахеджакова, Максим Галкин не побоялись высказаться в поддержку Украины.

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