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"Птица в клетке": что надо знать о премьере нового фильма на канале "Украина"?

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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27 января, 15:25
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В воскресенье, 30 января, в 17:00 канал "Украина" покажет премьеру четырехсерийного фильма "Птица в клетке" производства FILM.UA Group и канала "Украина"
Герои ленты «Птица в клетке»
Герои ленты «Птица в клетке» / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

По сюжету, главная героиня картины Алена выходит замуж за "прекрасного принца" Антона, который окажется далеко не тем, за кого себя выдает.

Алена думала, что ее жизнь будет похожей на сказку. Но супруг на самом деле оказывается домашним тираном и патологическим собственником. Отчаявшись что-либо изменить в семейной жизни, она принимает решение о побеге: забрав с собой маленького сына и больную мать, Алена под чужим именем пытается начать жизнь заново. Но влиятельный муж совершенно не собирается ее отпускать...

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Антон оказался не тем, за кого себя выдавал
Антон оказался не тем, за кого себя выдавал / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

По словам исполнительницы главной роли, актрисы Ирины Гришак, хоть фильм и затрагивает очень сложную тему домашнего насилия, на площадке артисты пребывали в хорошем расположении духа и старались помочь ей справиться с непростой задачей.

В любой сложной ситуации – спасайтесь людьми и юмором! Это работает, друзья! – считает Ирина Гришак. – Мою героиню и кидали, и били, не знаю, как это будет на экранах, но на площадке каждый подходил и, пытаясь помочь, начинал говорить: "О, давай я покажу, как надо". Пусть наш сериал покажет обратную сторону медали таких отношений, как между главными героями, и то, что человека определяет не только заложенные в нем качества, а в первую очередь – его выбор! Ты можешь изменить свою жизнь, это зависит от тебя!

Фильм затрагивает важные темы
Фильм затрагивает важные темы / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

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Поскольку героиня Алена – молодая мама, Ирине на съемочной площадке пришлось находить общий язык с малышом. Да ещё и не с одним, а сразу с тремя!

Да, их было трое, – улыбается актриса, – Было не всегда легко. Дети, животные, природа – это то, что зачастую нельзя выстроить, спланировать, отрепетировать, но задача есть всегда, старались выполнять, взаимодействовать, как могли.

Больше о работе над 4-серийным фильмом "Птица в клетке"

  • Также в картине снялись: Александр Попов, Инна Капинос, Катерина Тышкевич, Антон Денисенко, Ксения Архангельская, Дарья Рыбак и другие актеры.
  • Режиссер-постановщик – Сергей Толкушкин. Оператор-постановщик – Максим Баев.
  • Продюсеры: Виктория Корогод, Наталия Стрибук, Ирина Черняк, Виктор Мирский, Марина Хрипунова, Ирина Босова, Елена Малкова, Кирилл Горобец.
  • Производством занимались компания FILM.UA Group и канал "Украина".
  • Съемки проходили в Киеве и Киевской области.

Над фильмом работали FILM.UA Group и канал
Над фильмом работали FILM.UA Group и канал "Украина". / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Смотрите премьеру четырехсерийной картины "Птица в клетке" в воскресенье, 30 января, в 17:00 на канале "Украина".

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Напомним, ранее стало известно о том, что Елена Кравец дебютирует в полнометражном фильме "Большая Прогулка".

Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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