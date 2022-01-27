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"Птаха в клітці": що треба знати про прем'єру нового фільму на каналі "Україна"?

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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27 січня, 15:25
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У неділю, 30 січня, о 17:00 канал "Україна" покаже прем'єру чотирисерійного фільму "Птаха в клітці" виробництва FILM.UA Group та каналу "Україна"
Герої стрічки «Птаха в клітці»
Герої стрічки «Птаха в клітці» / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

За сюжетом, головна героїня картини Альона виходить заміж "прекрасного принца" Антона, який виявиться далеко не тим, за кого себе видає.

Альона думала, що її життя буде схожим на казку. Але чоловік насправді виявляється домашнім тираном та патологічним власником. Зневірившись щось змінити в сімейному житті, вона приймає рішення про втечу: забравши з собою маленького сина і хвору матір, Альона під чужим ім'ям намагається почати життя наново. Але впливовий чоловік зовсім не збирається її відпускати.

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Антон виявився не тим, за кого себея видавав
Антон виявився не тим, за кого себея видавав / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

За словами виконавиці головної ролі, актриси Ірини Гришак, хоч фільм і торкається дуже складної теми домашнього насильства, на майданчику артисти перебували в хорошому настрої і намагалися допомогти їй впоратися з непростим завданням.

У будь-якій складній ситуації – рятуйтеся людьми та гумором! Це працює, друзі! – вважає Ірина Гришак. – Мою героїню і кидали, і били, не знаю, як це буде на екранах, але на майданчику кожен підходив і, намагаючись допомогти, починав говорити: "О, давай я покажу, як треба". Нехай наш серіал покаже зворотний бік медалі таких відносин, як між головними героями, і те, що людину визначає не лише закладені в ньому якості, а насамперед – її вибір! Ти можеш змінити своє життя, це залежить від тебе!

Фільм піднімає важливі теми
Фільм піднімає важливі теми / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

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Оскільки героїня Альона – молода мама, Ірині на знімальному майданчику довелося порозумітися з малюком. Та ще й не з одним, а одразу з трьома!

Так, їх було троє, – усміхається акторка, – було не завжди легко. Діти, тварини, природа – це те, що часто не можна вибудувати, спланувати, відрепетирувати, але завдання завжди є, намагалися виконувати, взаємодіяти, як могли.

Більше про роботу над 4-серійним фільмом "Птаха в клітці"

  • Також у картині знялися: Олександр Попов, Інна Капінос, Катерина Тишкевич, Антон Денисенко, Ксенія Архангельська, Дарина Рибак та інші актори.
  • Режисер-постановник – Сергій Толкушкін. Оператор-постановник – Максим Баєв.
  • Продюсери: Вікторія Корогод, Наталія Стрибук, Ірина Черняк, Віктор Мирський, Марина Хріпунова, Ірина Босова, Олена Малкова, Кирило Горобець.
  • Виробництвом займалися компанія FILM.UA Group та канал "Україна".
  • Зйомки проходили у Києві та Київській області.

Над фільмом працювали FILM.UA Group та канал
Над фільмом працювали FILM.UA Group та канал "Україна". / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Дивіться прем'єру чотирисерійної картини "Птаха в клітці" в неділю, 30 січня о 17:00 на каналі "Україна".

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Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що Олена Кравець дебютує у повнометражному фільмі "Велика прогулянка".

Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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