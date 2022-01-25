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Тине Кароль – 37! Пройдите тест на знание песен именинницы

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня
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25 января, 18:43
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Сегодня, 25, января, Тине Кароль исполняется 37 лет! За свою долгую карьеру поп-дива порадовала поклонников десятками разных композиций
Тине Кароль - 37!
Тине Кароль - 37! / Фото: Коллаж: Сегодня

Как хорошо вы знаете репертуар Тины Кароль? Если вы – преданный фанат этой артистки, то наверняка ваш плейлист заполнен как и старыми, так и более современными композициями Кароль – от заводной "Шиншиллы" до трогательной "Найти своих".

Что ж, сейчас проверим, как хорошо вы помните песни именинницы Тины. Для этого пройдите тест. Задание совсем несложное: вставьте пропущенное слово в строчке из хитов Тины.

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Как хорошо вы знаете песни Тины Кароль?

Сегодня, 25 января, одной из самых популярных украинских певиц, Тине Кароль, исполняется 37 лет. Поздравляем певицу, а вам предлагаем пройти тест и узнать, как хорошо вы разбираетесь в песнях Тины! Все, что нужно сделать – это вставить пропущенное слово в строчке из композиции Кароль.
Пройти тест
1/10

Знай, не наговориться с тишиной, мне; И не буду жить я, как захочется. Что же … нам напророчили, Мне не надышатся одиночеством.

люди
звезды
боги
Песня "Я все еще люблю". Правильный ответ – "боги".
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2/10

Солнце ушло за тучи. А город грустит, молчит. Милый, родной, …! Ушёл, так ушёл – иди. И вот одна, я. Одна я. Замерзаю одна, я.

не мучай
послушай
могучий
Песня "Шиншилла". Правильный ответ – "не мучай".
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3/10

Сдаться ты всегда успеешь! Нам для счастья Многого не надо... – Сдаться, ты всегда успеешь! Кто любовь найдет, Кто потеряет; а ты, меня не отпускай!

Назад не отступай
Момент не упускай
Прошу, не уезжай!
Песня "Сдаться ты всегда успеешь". Правильный ответ – "момент не упускай".
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4/10

Полюс моего притяжения – Ты, и только ты, без сомнения! В разных …, в разном времени. Чем дальше ты, тем ближе – ты только мой!

областях
городах
мы мирах
Песня "Полюс притяжения", а пропущенное слово в строке – "городах".
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5/10

Закрили твої очі, закрили мені… Нас хтось тримає на … Закрили твої очі, закрили мені… Нас хтось тримає на …

Землі
війні
вікні
Правильный ответ – "Землі"
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6/10

Не звони, когда в баре. В угаре сидишь один. Не звони – тихо плачь и … Списками неудач, тихо плачь

волнуйся
любуйся
не плюйся
Правильный ответ – "любуйся". Трек – "Скандал"
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7/10

Сповільнений пульс. Розсипане зілля Більше я не боюсь, я вільна, вільна На сірому тлі, що з … так схожий Писали "ніяк", та я зможу, зможу, зможу

білим
чорним
синім
Пропущенное слово – "білим". Песня "Вільна", которую Тина исполняет с Юлией Саниной.
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8/10

Будь ядом, ядом. Какой хороший парень. Как пьяный, пьяный Обнимал розу с шипами. А роза, роза, Любить его хотела. Но суть угрозы — …

Не то, что я хотела
Поломать шипы о тело
Теперь не твое дело
Песня "Хороший парень", а пропущенная строка – "Поломать шипы о тело".
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9/10

Ты научил меня не слушать Глупые сплетни за спиной. Когда чужие лезли в душу, Ты укрывал меня …. Я знаю, прозвучит банально, Но я впервые не боюсь. Иду с закрытыми глазами И я в тебе не ошибусь.

листвой
стеной
собой
Песня "Найти своих", а пропущенное слово – "собой".
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10/10

Я ворвусь в твою жизнь, как … – Я не дам тебе спать, я тебе буду сниться. Знай, я с первого дня была рядом! Ты единственный, кто в силах меня приручить; Ты единственный, кто в силах меня приручить.

птица
девица
жрица
В строчке из песни "Сила высоты" было пропущено слово "птица".
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Ранее мы вспоминали самые красивые образы Тины Кароль, ведь она та еще стильная штучка!

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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