Тине Кароль – 37! Пройдите тест на знание песен именинницы

Как хорошо вы знаете репертуар Тины Кароль? Если вы – преданный фанат этой артистки, то наверняка ваш плейлист заполнен как и старыми, так и более современными композициями Кароль – от заводной "Шиншиллы" до трогательной "Найти своих".
Что ж, сейчас проверим, как хорошо вы помните песни именинницы Тины. Для этого пройдите тест. Задание совсем несложное: вставьте пропущенное слово в строчке из хитов Тины.
Как хорошо вы знаете песни Тины Кароль?
Знай, не наговориться с тишиной, мне; И не буду жить я, как захочется. Что же … нам напророчили, Мне не надышатся одиночеством.
Солнце ушло за тучи. А город грустит, молчит. Милый, родной, …! Ушёл, так ушёл – иди. И вот одна, я. Одна я. Замерзаю одна, я.
Сдаться ты всегда успеешь! Нам для счастья Многого не надо... – Сдаться, ты всегда успеешь! Кто любовь найдет, Кто потеряет; а ты, меня не отпускай!
Полюс моего притяжения – Ты, и только ты, без сомнения! В разных …, в разном времени. Чем дальше ты, тем ближе – ты только мой!
Закрили твої очі, закрили мені… Нас хтось тримає на … Закрили твої очі, закрили мені… Нас хтось тримає на …
Не звони, когда в баре. В угаре сидишь один. Не звони – тихо плачь и … Списками неудач, тихо плачь
Сповільнений пульс. Розсипане зілля Більше я не боюсь, я вільна, вільна На сірому тлі, що з … так схожий Писали "ніяк", та я зможу, зможу, зможу
Будь ядом, ядом. Какой хороший парень. Как пьяный, пьяный Обнимал розу с шипами. А роза, роза, Любить его хотела. Но суть угрозы — …
Ты научил меня не слушать Глупые сплетни за спиной. Когда чужие лезли в душу, Ты укрывал меня …. Я знаю, прозвучит банально, Но я впервые не боюсь. Иду с закрытыми глазами И я в тебе не ошибусь.
Я ворвусь в твою жизнь, как … – Я не дам тебе спать, я тебе буду сниться. Знай, я с первого дня была рядом! Ты единственный, кто в силах меня приручить; Ты единственный, кто в силах меня приручить.
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