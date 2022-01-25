Тине Кароль – 37! Пройдите тест на знание песен именинницы

Сегодня, 25, января, Тине Кароль исполняется 37 лет! За свою долгую карьеру поп-дива порадовала поклонников десятками разных композиций

Тине Кароль - 37! / Фото: Коллаж: Сегодня

Как хорошо вы знаете репертуар Тины Кароль? Если вы – преданный фанат этой артистки, то наверняка ваш плейлист заполнен как и старыми, так и более современными композициями Кароль – от заводной "Шиншиллы" до трогательной "Найти своих".

Что ж, сейчас проверим, как хорошо вы помните песни именинницы Тины. Для этого пройдите тест. Задание совсем несложное: вставьте пропущенное слово в строчке из хитов Тины.

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Как хорошо вы знаете песни Тины Кароль? Сегодня, 25 января, одной из самых популярных украинских певиц, Тине Кароль, исполняется 37 лет. Поздравляем певицу, а вам предлагаем пройти тест и узнать, как хорошо вы разбираетесь в песнях Тины! Все, что нужно сделать – это вставить пропущенное слово в строчке из композиции Кароль. Пройти тест 1/10 Знай, не наговориться с тишиной, мне; И не буду жить я, как захочется. Что же … нам напророчили, Мне не надышатся одиночеством. люди звезды боги Дальше 2/10 Солнце ушло за тучи. А город грустит, молчит. Милый, родной, …! Ушёл, так ушёл – иди. И вот одна, я. Одна я. Замерзаю одна, я. не мучай послушай могучий Дальше 3/10 Сдаться ты всегда успеешь! Нам для счастья Многого не надо... – Сдаться, ты всегда успеешь! Кто любовь найдет, Кто потеряет; а ты, меня не отпускай! Назад не отступай Момент не упускай Прошу, не уезжай! Дальше 4/10 Полюс моего притяжения – Ты, и только ты, без сомнения! В разных …, в разном времени. Чем дальше ты, тем ближе – ты только мой! областях городах мы мирах Дальше 5/10 Закрили твої очі, закрили мені… Нас хтось тримає на … Закрили твої очі, закрили мені… Нас хтось тримає на … Землі війні вікні Дальше 6/10 Не звони, когда в баре. В угаре сидишь один. Не звони – тихо плачь и … Списками неудач, тихо плачь волнуйся любуйся не плюйся Дальше 7/10 Сповільнений пульс. Розсипане зілля Більше я не боюсь, я вільна, вільна На сірому тлі, що з … так схожий Писали "ніяк", та я зможу, зможу, зможу білим чорним синім Дальше 8/10 Будь ядом, ядом. Какой хороший парень. Как пьяный, пьяный Обнимал розу с шипами. А роза, роза, Любить его хотела. Но суть угрозы — … Не то, что я хотела Поломать шипы о тело Теперь не твое дело Дальше 9/10 Ты научил меня не слушать Глупые сплетни за спиной. Когда чужие лезли в душу, Ты укрывал меня …. Я знаю, прозвучит банально, Но я впервые не боюсь. Иду с закрытыми глазами И я в тебе не ошибусь. листвой стеной собой Дальше 10/10 Я ворвусь в твою жизнь, как … – Я не дам тебе спать, я тебе буду сниться. Знай, я с первого дня была рядом! Ты единственный, кто в силах меня приручить; Ты единственный, кто в силах меня приручить. птица девица жрица Дальше

Ранее мы вспоминали самые красивые образы Тины Кароль, ведь она та еще стильная штучка!