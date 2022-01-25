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Тіні Кароль – 37! Пройдіть тест на знання пісень іменинниці

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні
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25 січня, 18:43
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Сьогодні, 25 січня, Тіні Кароль виповнюється 37 років! За свою довгу кар'єру поп-діва порадувала шанувальників десятками різних композицій
Тіні Кароль - 37!
Тіні Кароль - 37! / Фото: Колаж: Сьогодні

Як добре ви знаєте репертуар Тіни Кароль? Якщо ви – відданий фанат цієї артистки, то, напевно, ваш плейлист заповнений як і старими, так і більш сучасними композиціями Кароль – від заводної "Шиншиллы" до зворушливої "Найти своих".

Що ж, зараз перевіримо, наскільки добре ви пам'ятаєте пісні іменинниці Тіни. Для цього пройдіть тест. Завдання дуже нескладне: вставте пропущене слово в рядку з хітів Тіни.

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Як добре ви знаєте пісні Тіни Кароль?

Сьогодні, 25 січня, одній із найпопулярніших українських співачок, Тіні Кароль, виповнюється 37 років. Вітаємо співачку, а вам пропонуємо пройти тест і дізнатися, як добре ви знаєтеся на піснях Тіни! Все, що потрібно зробити – це вставити пропущене слово у рядку з композиції Кароль.
Пройти тест
1/10

Знай, не наговориться с тишиной, мне; И не буду жить я, как захочется. Что же … нам напророчили, Мне не надышатся одиночеством.

люди
звезды
боги
Пісня "Я все еще люблю". Правильна відповідь – "боги".
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2/10

Солнце ушло за тучи. А город грустит, молчит. Милый, родной, …! Ушёл, так ушёл – иди. И вот одна, я. Одна я. Замерзаю одна, я.

не мучай
послушай
могучий
Пісня "Шиншилла". Правильна відповідь – "не мучай".
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3/10

Сдаться ты всегда успеешь! Нам для счастья Многого не надо... – Сдаться, ты всегда успеешь! Кто любовь найдет, Кто потеряет; а ты, меня не отпускай!

Назад не отступай
Момент не упускай
Прошу, не уезжай!
Пісня "Сдаться ты всегда успеешь". Правильна відповідь – "момент не упускай".
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4/10

Полюс моего притяжения – Ты, и только ты, без сомнения! В разных …, в разном времени. Чем дальше ты, тем ближе – ты только мой!

областях
городах
мы мирах
Пісня "Полюс притяжения ", а пропущене слово у рядку – "городах".
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5/10

Закрили твої очі, закрили мені… Нас хтось тримає на … Закрили твої очі, закрили мені… Нас хтось тримає на …

Землі
війні
вікні
Правильный ответ – "Землі"
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6/10

Не звони, когда в баре. В угаре сидишь один. Не звони – тихо плачь и … Списками неудач, тихо плачь

волнуйся
любуйся
не плюйся
Правильна відповідь – "любуйся". Трек – "Скандал"
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7/10

Сповільнений пульс. Розсипане зілля Більше я не боюсь, я вільна, вільна На сірому тлі, що з … так схожий Писали "ніяк", та я зможу, зможу, зможу

білим
чорним
синім
Пропущене слово – "білим". Пісня "Вільна", яку Тіна виконує з Юлією Саніною.
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8/10

Будь ядом, ядом. Какой хороший парень. Как пьяный, пьяный Обнимал розу с шипами. А роза, роза, Любить его хотела. Но суть угрозы — …

Не то, что я хотела
Поломать шипы о тело
Теперь не твое дело
Пісня "Хороший парень", а пропущений рядок – "Поломать шипы о тело".
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9/10

Ты научил меня не слушать Глупые сплетни за спиной. Когда чужие лезли в душу, Ты укрывал меня …. Я знаю, прозвучит банально, Но я впервые не боюсь. Иду с закрытыми глазами И я в тебе не ошибусь.

листвой
стеной
собой
Пісня "Найти своих", а пропущене слово – "собой".
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10/10

Я ворвусь в твою жизнь, как … – Я не дам тебе спать, я тебе буду сниться. Знай, я с первого дня была рядом! Ты единственный, кто в силах меня приручить; Ты единственный, кто в силах меня приручить.

птица
девица
жрица
У рядку з песне "Сила высоты" было пропущено слово "птица".
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Раніше ми згадували найкрасивіші образи Тіни Кароль, адже вона та ще стильна штучка!

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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