Тіні Кароль – 37! Пройдіть тест на знання пісень іменинниці

Сьогодні, 25 січня, Тіні Кароль виповнюється 37 років! За свою довгу кар'єру поп-діва порадувала шанувальників десятками різних композицій

Тіні Кароль - 37! / Фото: Колаж: Сьогодні

Як добре ви знаєте репертуар Тіни Кароль? Якщо ви – відданий фанат цієї артистки, то, напевно, ваш плейлист заповнений як і старими, так і більш сучасними композиціями Кароль – від заводної "Шиншиллы" до зворушливої "Найти своих".

Що ж, зараз перевіримо, наскільки добре ви пам'ятаєте пісні іменинниці Тіни. Для цього пройдіть тест. Завдання дуже нескладне: вставте пропущене слово в рядку з хітів Тіни.

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Як добре ви знаєте пісні Тіни Кароль? Сьогодні, 25 січня, одній із найпопулярніших українських співачок, Тіні Кароль, виповнюється 37 років. Вітаємо співачку, а вам пропонуємо пройти тест і дізнатися, як добре ви знаєтеся на піснях Тіни! Все, що потрібно зробити – це вставити пропущене слово у рядку з композиції Кароль. Пройти тест 1/10 Знай, не наговориться с тишиной, мне; И не буду жить я, как захочется. Что же … нам напророчили, Мне не надышатся одиночеством. люди звезды боги Далі 2/10 Солнце ушло за тучи. А город грустит, молчит. Милый, родной, …! Ушёл, так ушёл – иди. И вот одна, я. Одна я. Замерзаю одна, я. не мучай послушай могучий Далі 3/10 Сдаться ты всегда успеешь! Нам для счастья Многого не надо... – Сдаться, ты всегда успеешь! Кто любовь найдет, Кто потеряет; а ты, меня не отпускай! Назад не отступай Момент не упускай Прошу, не уезжай! Далі 4/10 Полюс моего притяжения – Ты, и только ты, без сомнения! В разных …, в разном времени. Чем дальше ты, тем ближе – ты только мой! областях городах мы мирах Далі 5/10 Закрили твої очі, закрили мені… Нас хтось тримає на … Закрили твої очі, закрили мені… Нас хтось тримає на … Землі війні вікні Далі 6/10 Не звони, когда в баре. В угаре сидишь один. Не звони – тихо плачь и … Списками неудач, тихо плачь волнуйся любуйся не плюйся Далі 7/10 Сповільнений пульс. Розсипане зілля Більше я не боюсь, я вільна, вільна На сірому тлі, що з … так схожий Писали "ніяк", та я зможу, зможу, зможу білим чорним синім Далі 8/10 Будь ядом, ядом. Какой хороший парень. Как пьяный, пьяный Обнимал розу с шипами. А роза, роза, Любить его хотела. Но суть угрозы — … Не то, что я хотела Поломать шипы о тело Теперь не твое дело Далі 9/10 Ты научил меня не слушать Глупые сплетни за спиной. Когда чужие лезли в душу, Ты укрывал меня …. Я знаю, прозвучит банально, Но я впервые не боюсь. Иду с закрытыми глазами И я в тебе не ошибусь. листвой стеной собой Далі 10/10 Я ворвусь в твою жизнь, как … – Я не дам тебе спать, я тебе буду сниться. Знай, я с первого дня была рядом! Ты единственный, кто в силах меня приручить; Ты единственный, кто в силах меня приручить. птица девица жрица Далі

Раніше ми згадували найкрасивіші образи Тіни Кароль, адже вона та ще стильна штучка!