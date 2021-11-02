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В Сети раскритиковали вечеринку Тодоренко для сына на Хэллоуин

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"
2 ноября, 07:48
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Регина Тодоренко активный пользователь Instagram. Телеведущая всегда делится фото с семейных праздников. Снимки с вечеринки на Хэллоуин не стали исключением
/ Фото: instagram.com/reginatodorenko

Регина пригласила аниматоров, украсила дом в стилистике праздника и, конечно же, выбрала подходящие костюмы.

Маленький человечек так обрадовался, что для него устроили такой праздник. Подумал, что у него день рождения. Да и без подарков не остался .Как же это приятно радовать близких. Но, конечно, всю эту красоту мне помогли создавать настоящие профи в мире праздников, радости и самых незабываемых эмоций, – написала Регина в Instagram и добавила несколько фото с вечеринки.

Вечеринка Регина Тодоренко в честь Хэллоуина
Вечеринка Регина Тодоренко в честь Хэллоуина / Фото: instagram.com/reginatodorenko

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Регина Тодоренко
Регина Тодоренко / Фото: instagram.com/reginatodorenko

Сын Регины Тодоренко и Влада Топалова
Сын Регины Тодоренко и Влада Топалова / Фото: instagram.com/reginatodorenko

Сын Регины Тодоренко и Влада Топалова
Сын Регины Тодоренко и Влада Топалова / Фото: instagram.com/reginatodorenko

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Не все подписчики Регины были не в восторге от вечеринки.

  • "Не считаю за праздник, не понимала его смысл. Все, что не имеет смысла – пустая трата времени и денег".
  • "Дожили. Празднуем чужой праздник"
Скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram

Но были в комментариях те, кто оценил праздник.

  • "Здорово! Много талантливых людей в разных сферах! Это же все надо придумать, а потом еще реализовать"
  • "Здорово как! А самое главное, что ребенок счастлив"
Скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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