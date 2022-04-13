Злата Огневич знала, что начнется полномасштабная война: "Это не было новостью" (видео)

В интервью певица также рассказала, как отправила папу-медика на войну

Злата Огневич знала, что начнется война / Фото: Коллаж: Сегодня

Сейчас Злата Огневич находится в США. Там она принимает участие в благотворительных концертах, где собирают деньги для украинцев, пострадавших от войны. Ранее она выступала для бойцов в Украине.

В интервью для Зіркового шляху в YouTube Злата рассказала, какими для нее были первые дни масштабного наступления оккупантов, о чем она жалеет и призналась, что знала обо всем заранее.

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Я знаю бойцов из разных батальонов. Когда в 2014 году это все началось, то я понимала, что на этом все не закончится. Что Украину будут захватывать, и что будет полномасштабная война, это очевидно. Это такая тактика России – зажечь маленькую спичку и потом подбрасывать дрова в костер, как она это делала в Сирии, Афганистане и так далее, – сказала Злата Огневич.

Злате говорили, что нужно готовиться к полномасштабному наступлению, потому все это для артистки не было новостью.

Я была готова теоретически. Но психологически это тяжело – просыпаться от взрывов дома в уютной постели. Я даже на минуту подумала, что это вечеринка, потому что я живу в центре Киева, а там такое бывает – пускают салюты, – рассказала Огневич.

После последующих трех взрывов Злата поняла, что это не салют. Артистка сразу же позвонила родным и стала собирать документы, хоть и точно знала, что будет оставаться в Киеве.

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К слову, отец Златы, Леонид Бордюг – полковник медицинской службы. Еще в начале апреля он отправился в горячую точку спасать украинских бойцов.

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