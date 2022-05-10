Звезды
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
⚡ Битва за "Азовсталь" 🙏 9 мая ⚓ Мариуполь в осаде ⚠ Бензиновый кризис

Eurovision 2022

Кекелия беременна

Курьез с Летицией

РиРи сказала да?

Джавелин Тины

MamaRika - дома
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Легендарный рок-музыкант Ник Кейв потерял еще одного сына

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
10 мая, 10:58
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В возрасте 31 года умер актер и модель Джетро Лэзенби – старший наследник австралийского певца
Сына Ника Кейва - Джетро Лэзенби не стало в этом месяце
Сына Ника Кейва - Джетро Лэзенби не стало в этом месяце / Фото: Pinterest

У Ника Кейва родилось четыре сына. К сожалению, двух из них музыкант потерял. В 2015 году наследник артиста – Артур погиб в возрасте 15 лет, сорвавшись со скалы в Брайтоне. Эту трагедию певец очень тяжело пережил и он даже решил переехать из Великобритании в США.

На днях стало известно, что Кейв потерял второго сына – 31-летнего Джетро. Причину смерти старшего наследника артиста пока не объявляют. Но известно, что жизнь мужчины была скандальной и у него были проблемы с законами.

Реклама

С большой грустью я сообщаю, что мой сын Джетро скончался. Мы будем благодарны, если конфиденциальность семьи не будет нарушена в это нелегкое время, – поделился музыкант, сообщает Rolling Stone.

Ник Кейв с внебрачным сыном
Ник Кейв с внебрачным сыном / Фото: Pinterest

Отмечается, что сын Ника Кейва умер через несколько дней после того, как его отпустили под залог из тюрьмы. А отправили его за решетку из-за нападения на собственную маму Бо Лэзенби.

Как пишет Metro, суд решил отпустить Джетро, но при условии, что он не будет подходить к маме в течение двух лет и пройдет курс лечения от злоупотребления наркотическими веществами.

Реклама

Сын музыканта употреблял наркотические вещества
Сын музыканта употреблял наркотические вещества

Более того, СМИ сообщают, что во время ареста у Джетро диагностировали шизофрению. В 2018 году мужчину уже судили за нападение на девушку, с которой он встречался.

Кратко о личной жизни Ника Кейва

64-летний Ник Кейв – австралийский рок-музыкант, лидер групп Grinderman, Nick Cave и Bad Seeds, The Birthday Party и Boys Next Door.

Реклама

Личная жизнь певца была очень бурной. Он встречался с певицами, моделями и журналистками. У него родилось четверо наследников.

Так, от первого брака с журналисткой Вивьен Карнейро у него есть 31-летний сын Люк. От второго брака с моделью Сюзи Бик у него остался 21-летний сын Эрл, а погибший сын Артур был его братом-близнецом.

Джетро Лэзенби родился в 1991 году в Мельбурне. Он работал с такими известными брендами, как Versace и Costume National. В 2007 году он снялся в фильме "Я не вырасту", а в 2011 году – в ленте "Моя маленькая принцесса".

Раньше мужчина говорил, что с отцом у них были напряженные отношения, ведь впервые он познакомился с ним примерно в возрасте семи лет.

Недавно стало известно, что Криштиану Роналду потерял сына. Мальчик умер во время родов близнецов.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!
Больше не вместе
Звезды, которые недавно расстались
1
Тиш Сайрус и Билли Рэй Тиш Сайрус и Билли Рэй
28 лет
2
Джейсон Момоа и Лиза Боне Джейсон Момоа и Лиза Боне
16 лет
3
Надя Дорофеева и Вова Дантес Надя Дорофеева и Вова Дантес
10 лет
4
Дарья и Михаил Кацурины Дарья и Михаил Кацурины
7 лет
5
Дмитрий Ступка и Полина Логунова Дмитрий Ступка и Полина Логунова
6 лет
6
Моргенштерн и Дилара Моргенштерн и Дилара
5 лет
7
Роман Сасанчин и Иванна Роман Сасанчин и Иванна
2 года
Почему разошлись?
Королева и писанка
Два любопытных факта о Елизавете II
Как королева связана с Украиной
Insta News
Кузьма бы одобрил
Дочь Кузьмы Скрябина

«Мы решили передать на аукцион футболку отца. Средства пойдут на поддержку ВСУ »

Она сказала "Да"
Иракли Макацария женится!
Избранница младше на 17 лет!
Кто невеста?
Опрос
Сассекские в Нидерландах
Редкое появление на публике Меган и Гарри
Больше фото
Цитата дня

Нам нужны крепкие люди с нормальной психикой. Поэтому сейчас важно их поддерживать положительным контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Тринчер Певица, блогер
Честное интервью Тринчер
Маленький принц
Как вам новый портрет принца Луи?
Больше фото принца Луи

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять