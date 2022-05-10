Легендарный рок-музыкант Ник Кейв потерял еще одного сына

В возрасте 31 года умер актер и модель Джетро Лэзенби – старший наследник австралийского певца

Сына Ника Кейва - Джетро Лэзенби не стало в этом месяце / Фото: Pinterest

У Ника Кейва родилось четыре сына. К сожалению, двух из них музыкант потерял. В 2015 году наследник артиста – Артур погиб в возрасте 15 лет, сорвавшись со скалы в Брайтоне. Эту трагедию певец очень тяжело пережил и он даже решил переехать из Великобритании в США.

На днях стало известно, что Кейв потерял второго сына – 31-летнего Джетро. Причину смерти старшего наследника артиста пока не объявляют. Но известно, что жизнь мужчины была скандальной и у него были проблемы с законами.

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С большой грустью я сообщаю, что мой сын Джетро скончался. Мы будем благодарны, если конфиденциальность семьи не будет нарушена в это нелегкое время, – поделился музыкант, сообщает Rolling Stone.

Ник Кейв с внебрачным сыном / Фото: Pinterest

Отмечается, что сын Ника Кейва умер через несколько дней после того, как его отпустили под залог из тюрьмы. А отправили его за решетку из-за нападения на собственную маму Бо Лэзенби.

Как пишет Metro, суд решил отпустить Джетро, но при условии, что он не будет подходить к маме в течение двух лет и пройдет курс лечения от злоупотребления наркотическими веществами.

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Сын музыканта употреблял наркотические вещества

Более того, СМИ сообщают, что во время ареста у Джетро диагностировали шизофрению. В 2018 году мужчину уже судили за нападение на девушку, с которой он встречался.

Кратко о личной жизни Ника Кейва

64-летний Ник Кейв – австралийский рок-музыкант, лидер групп Grinderman, Nick Cave и Bad Seeds, The Birthday Party и Boys Next Door.

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Личная жизнь певца была очень бурной. Он встречался с певицами, моделями и журналистками. У него родилось четверо наследников.

Так, от первого брака с журналисткой Вивьен Карнейро у него есть 31-летний сын Люк. От второго брака с моделью Сюзи Бик у него остался 21-летний сын Эрл, а погибший сын Артур был его братом-близнецом.

Джетро Лэзенби родился в 1991 году в Мельбурне. Он работал с такими известными брендами, как Versace и Costume National. В 2007 году он снялся в фильме "Я не вырасту", а в 2011 году – в ленте "Моя маленькая принцесса".

Раньше мужчина говорил, что с отцом у них были напряженные отношения, ведь впервые он познакомился с ним примерно в возрасте семи лет.

Недавно стало известно, что Криштиану Роналду потерял сына. Мальчик умер во время родов близнецов.