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Kyivstoner стане батьком вперше: дивимося фото пари

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
3 серпня, 11:04
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Kyivstoner деякий час не афішував своє особисте життя. Новина про вагітність обраниці репера стала несподіванкою для шанувальників
Kyivstoner вперше показав свою дівчину і повідомив, що стане батьком
Kyivstoner вперше показав свою дівчину і повідомив, що стане батьком / Фото: instagram.com/kyivstoner/

У шоу-бізнесі бебі-бум триває. Вчора MamaRika і Сергій Середа стали батьками вперше , а тепер до поповнення готується репер Кyivstoner (Альберт Васильєв). Музикант вперше в Instagram показав свою кохану Аліну і поділився радісною новиною.

Майбутні батьки поклали руки на живіт, тим самим підкресливши, цікаве становище. При цьому на безіменному пальці правої руки дівчини помітно каблучка з великим діамантом.

Kyivstoner повідомив, що стане батьком
Kyivstoner повідомив, що стане батьком / Фото: instagram.com/kyivstoner/

У коментарях майбутніх батьків стали вітати зі швидким поповненням.

  • "Аааа круто !!! Альберт лучший !!!"
  • "Красива пара"
  • "Вітаю! Щастя вам!"

Що відомо про нову дівчину Kyivstoner

Обраницею Kyivstoner стала 24-річна Аліна. За освітою дівчина акторка, але після закінчення навчання працювала в ресторанній сфері.

Як розповіла дівчина у себе в InstaStories , з Альбертом вони познайомилися на дні народження спільної подруги. Скільки пара разом Аліна не стала говорити. Не захотіла дівчина розповідати і про те, на якому терміні вона знаходиться. Відомо тільки, що пара чекає сина.

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Як зірки повідомляли своїм коханим про вагітність – дивіться в сюжеті:

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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