Андрій Федінчик затроллив пропагандистів РФ: українці називають ролик пророчим

Українські артисти у боротьбі з рашистською ордою використовують усі доступні їм методи. Так, популярний український актор Андрій Федінчик, якого не раз називали секс-символом нашої країни, захищає Батьківщину зі зброєю в руках у лавах тероборони, але також встигає піднімати настрій та бойовий дух українцям.
На своїй сторінці в Instagram Андрій Федінчик, раніше критикував російських акторів за брехню, опублікував нове відео. Він затроллив пропагандистські ЗМІ Росії, які ніколи не показують правди. Артист відіграє ситуацію в момент, коли ведучому повідомляють настільки довгоочікувані для України новини...
Далі по темі
Наші співвітчизники у коментарях називають ролик пророчим та з нетерпінням чекають, коли відео стане реальністю!
Ми продовжуємо вірити у швидку перемогу України та наших захисників!
Також не пропустіть, як актриса Інна Приходько спародувала Оксану Марченко.
"Ми з України! Сьогодні вночі однією українкою стало більше! P.S. Христос Воскрес!"