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Андрій Федінчик затроллив пропагандистів РФ: українці називають ролик пророчим

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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25 квітня, 15:55
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Наразі зірка українського кіно захищає Україну від російських окупантів у лавах тероборони
Відомий український актор смішно затролив російські ЗМІ
Відомий український актор смішно затролив російські ЗМІ / Фото: instagram.com/andreyfedinchik

Українські артисти у боротьбі з рашистською ордою використовують усі доступні їм методи. Так, популярний український актор Андрій Федінчик, якого не раз називали секс-символом нашої країни, захищає Батьківщину зі зброєю в руках у лавах тероборони, але також встигає піднімати настрій та бойовий дух українцям.

Андрій Федінчик
Андрій Федінчик / Фото: instagram.com/andreyfedinchik

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На своїй сторінці в Instagram Андрій Федінчик, раніше критикував російських акторів за брехню, опублікував нове відео. Він затроллив пропагандистські ЗМІ Росії, які ніколи не показують правди. Артист відіграє ситуацію в момент, коли ведучому повідомляють настільки довгоочікувані для України новини...

Наші співвітчизники у коментарях називають ролик пророчим та з нетерпінням чекають, коли відео стане реальністю!

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Ми продовжуємо вірити у швидку перемогу України та наших захисників!

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Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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Я віддала б своє життя без сумнівів в обмін на тих, хто залишився в Маріуполі.

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