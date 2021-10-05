Ані Лорак відпочиває в люксовому готелі Дубая, де номери коштують до 400 тис. грн (фото)

Ані Лорак оголила ноги на терасі хмарочоса в Дубаї / Фото: instagram.com/anilorak

Ані Лорак нещодавно випустила кліп на україномовну пісню і показала, як його знімали. Після плідної роботи співачка відправилася в Арабські Емірати.

Лорак обрала дорогий готель Address Beach Resort, в якому часто зупиняються інші селебрітіс, серед яких Регіна Тодоренко і MARUV.

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Це місце особливо популярно своїм "нескінченним" басейном, розташованим на висоті понад 300 метрів, звідки відкривається неймовірний краєвид на місто. Здається, ніби басейн зливається із небом.

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Ані Лорак опублікувала в Instastories кадри, зняті на терасі готелю. Виконавиця позувала в халаті із зібраним волоссям.

Ані Лорак в Дубаї / Фото: instagram.com/stories/anilorak

Вартість однієї ночі в курортному готелі становить від 2500 дихрамів (18072 грн) до 55000 дихрамів (президентський люкс) (397 600 грн).

Вид з тераси Address Beach Resort / Фото: instagram.com/stories/anilorak

Нещодавно Ані Лорак виступила перед київською публікою на приватній вечірці в одному з ресторанів столиці. У себе в Instagram-профілі Лорак цього не афішувала, та уважні фанати співачки відшукали відео з корпоративу.

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