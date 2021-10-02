Ані Лорак виступила в Києві на корпоративі (відео)

Співачка Ані Лорак, яка нещодавно поділилася кадрами зі зйомок кліпу на першу за 14 років українську пісню , знову дала концерт в Україні. Артистка виступила на дні народження.
У себе в Instagram Лорак, публікуючи фото, не ставила локацію, але від уважних фанів нічого не приховаєш. Відео з корпоративу з'явилося на фан-сторінці співачки.
На корпоративі співачка виконала свої найпопулярніші пісні.
Нагадаємо, цього літа Ані Лорак вперше за довгий час зустрілася з українськими шанувальниками. На концертах в Одесі два дні був sold out . Виступи співачки в Україні пройшли без провокацій . Ані Лорак виконала свої найпопулярніші хіти, в тому числі і українською.
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