Ексчоловік Ані Лорак освідчився своїй коханій (фото)

Ексчоловік Ані Лорак Мурат Налчаджиоглу вирішив знову пов'язати себе узами шлюбу . Кохана турецького бізнесмена Лілія опублікувала фото в Instagram , продемонструвавши каблучку.
Дівчина була небагатослівна. Вона лише поставила смайлик у вигляді сердечка.
У Мережі пару вітають з заручинами. Не забули в коментарях згадати і ексдружину Мурата.
Пара зараз відпочиває в Туреччині. Мурат і Лілія у себе в InstaStories діляться спільними фото.
Про роман пари мало інформації. Відомо, що вони Мурат і Лілія почали зустрічатися в червні минулого року . Дівчина працює візажистом в столиці, у неї є дочка від попередніх стосунків.
Деякий час ходили чутки про розставання пари , так як Лілія і Мурат видалили спільні фото, а бізнесмена все частіше помічали в компанії ексдружини.
Чому в Мережі говорили, що Ані Лорак повернулася до колишнього чоловіка
В цьому році Мурат і Ані Лорак з'явилися на одному зі світських заходів у Москві. Через деякий час експодружжя разом було на вечірці Філіпа Кіркорова.
Потім в Мережі заговорили про спільний відпочинок Ані Лорак та Мурата з донькою Софією в Туреччині. Приводом для чуток стали фото з однієї і тієї ж локації.
Трохи пізніше Мурат відвідав концерт Ані Лорак в одному із заміських комплексів Москви. Раніше бізнесмена після розлучення зі співачкою не помічали на концертах ексдружини.
Хто із зірок зберігає подарунки колишніх – дивіться в сюжеті:
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