Ані Лорак вперше за 7 років вирішила записати пісню українською

Ані Лорак готує пісню українською / Фото: instagram.com/anilorak

Хвиля любові до української мови накрила не тільки Світлану Лободу, але й Ані Лорак. Остання теж має намір заспівати рідною мовою.

На фестивалі "Нова хвиля", який зараз проходить в Сочі, Лорак розповіла про плани на майбутнє. Уже в новому сезоні вийде її повноцінний альбом, а також пісня, записана на українською.

Також буде пісня, особлива для мене особисто – вона буде українською, на мові рідній. І, я думаю, порадує моїх інтернаціональних шанувальників, тому що в музиці немає національності, вона звучить від серця, – сказала Ані Лорак в інтерв'ю на червоній доріжці "Нової хвилі".

Уривок відео опублікував Telegram-канал "Культурна пральня".

На івенті зірка з'явилася в білому костюмі з жакетом на запах і широких штанях зі стрілками. Фотографіями Лорак поділилася в Instagram-профілі.

На сцену артистка вийшла в чорній шовковій сукні з глибоким декольте та розрізом на нозі.

Ані Лорак на сцені "Нової хвилі" / Фото: instagram.com/stories/newwave_official

Перед тим, як відправитися на "Нову хвилю" в Сочі, Ані Лорак вперше за багато років виступила в Україні. На двох концертах в Одесі були sold out.

Навесні Ані вперше за довгий час побувала на українській радіостанції, де презентувала свою пісню "Наполовину".

Український продюсер розповів про дружбу з Ані Лорак і про те, як він ставиться до її виступів в Росії:

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