Ані Лорак вперше за 14 років випустила трек українською і зняла кліп з національною символікою

Ані Лорак презентувала пісню українською / Фото: instagram.com/anilorak
В цьому році Ані Лорак не раз приїжджала в Україну і навіть встигла вперше за довгий час відвідати українську радіостанцію . Тепер артистка випустила обіцяний трек і кліп.
Ані Лорак сама написала ліричну композицію "Бачила ", яка по-особливому зворушливо розкриває внутрішній світ співачки.
Кожна історія кохання – особлива і неповторна. В цьому і є її сенс – проживати, віддавати, відчувати, бути живим, – написала Ані Лорак у себе в Instagram.
У кліпі Ані Лорак постаралася передати внутрішній біль за допомогою символів і національних елементів. Співачка з'явилася в трьох унікальних образах ручної роботи.
Один з нарядів – вишиванка глибокого червоного кольору – був створений вишивальницями з Буковини – батьківщини артистки – і відображає етнічний код цього краю.
Пісню шанувальники вже встигли оцінити і попросили співачку частіше випускати треки на рідній мові.
- "Українською ваші пісні особливі"
- "Наша рідна! Наша найкраща! Чекаємо ще багато українських хітів. Вони там потрібні"
- "Нарешті українською мовою"
Нагадаємо, цього літа Ані Лорак вперше за довгий час зустрілася з українськими шанувальниками. На концертах в Одесі два дні був sold out . Виступи співачки в Україні пройшли без провокацій . Ані Лорак виконала свої найпопулярніші хіти, в тому числі і українською
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