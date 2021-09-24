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Ані Лорак вперше за 14 років випустила трек українською і зняла кліп з національною символікою

Еліна Пелешенко
24 вересня, 11:33
Шанувальники артистки довго чекали виходу пісні на її рідній мові, про що неодноразово писали в коментарях в соціальних мережах

Ані Лорак презентувала пісню українською / Фото: instagram.com/anilorak

В цьому році Ані Лорак не раз приїжджала в Україну і навіть встигла вперше за довгий час відвідати українську радіостанцію . Тепер артистка випустила обіцяний трек і кліп.

Ані Лорак сама написала ліричну композицію "Бачила ", яка по-особливому зворушливо розкриває внутрішній світ співачки.

Кожна історія кохання – особлива і неповторна. В цьому і є її сенс – проживати, віддавати, відчувати, бути живим, – написала Ані Лорак у себе в Instagram.

У кліпі Ані Лорак постаралася передати внутрішній біль за допомогою символів і національних елементів. Співачка з'явилася в трьох унікальних образах ручної роботи.

Один з нарядів – вишиванка глибокого червоного кольору – був створений вишивальницями з Буковини – батьківщини артистки – і відображає етнічний код цього краю.

/ Фото: Скріншот з YouTube

Пісню шанувальники вже встигли оцінити і попросили співачку частіше випускати треки на рідній мові.

  • "Українською ваші пісні особливі"
  • "Наша рідна! Наша найкраща! Чекаємо ще багато українських хітів. Вони там потрібні"
  • "Нарешті українською мовою"

Нагадаємо, цього літа Ані Лорак вперше за довгий час зустрілася з українськими шанувальниками. На концертах в Одесі два дні був sold out . Виступи співачки в Україні пройшли без провокацій . Ані Лорак виконала свої найпопулярніші хіти, в тому числі і українською

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