Анна Кошмал повернулась до рідного Києва та заклякла від здивування

Анна Кошмал приїхала додому через понад три місяці війни / Фото: Pinterest, instagram.com/smorkovkina/

Анна Кошмал зізнавалась, що рідні вмовляли її на деякий час виїхати з дитиною за кордон задля безпеки, але вона не хотіла, бо ж відчуває себе потрібною та корисною на Батьківщині. Як відомо, кінозірка перебувала у Львові.

Днями Кошмал вирішила приїхати до Києва. Анна зізнається, що вдома почувається у більшій безпеці, ніж у Львові. Але її начебто залишили всі сили, і потрібен час, щоб оговтатися.

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Приїхала додому і заклякла…Зима, ранок 24 лютого, паніка, пробіл, 1 червня, літо, вдома і запитання: "Як ці три місяці можуть бути реальністю?". Вдома я, здається, нарешті змогла розслабитись, але наче покинули всі сили, – написала артистка в Instagram.

Акторка у Києві / Фото: instagram.com/smorkovkina/

За словами Анни, після приїзду у неї навіть склалася ілюзія, що все як і раніше, і жодного нападу РФ на Україну ніби й не було. Проте ця думка швидко покинула акторку.

Київ квітне, оживає і починає знову дихати на повні груди. Люди знову ходять на роботу, діти граються на майданчиках, вчаться онлайн, знову купа домашніх справ... І коли зустрічаєшся з друзями, то взагалі складається ілюзія, що все як раніше. Та це не так. Війна досі триває, – зауважила знаменитість.

Як пояснила Кошмал, такий дивний "коктейль почуттів сидить у грудях та плутає її думки". Проте вона виділила ТОП-5 речей, у яких вона не сумнівається:

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Треба продовжувати жити! Треба продовжувати допомагати ЗСУ! Треба продовжувати волонтерити! Треба продовжувати говорити голосно на всіх соцмайдачниках про війну на нашій землі, розв‘язану росією! Треба продовжувати єднатись заради нашої перемоги! – наголосила кінозірка.

Фоловери повністю підтримали Анну Кошмал та запевнили, що війна досі триває і про це не потрібно мовчати та забувати!

Нагадаємо, чимало українських зірок повернулось до своїх домівок. Так, Ілона Гвоздьова возз'єдналась з чоловіком після 2-х місяців розлуки. Також нещодавно Саша Зарицька вперше з початку війни приїхала в Ірпінь.