Саша Зарицкая впервые с начала войны приехала в Ирпень: сердце прям колит от боли

С начала войны Саша Зарицкая проводит много времени, помогая украинским военным и волонтерам. Солистка группы KAZKA не только в разных городах в Украине, но и дала несколько благотворительных концертов в США.
После долгих разъездов наконец-то Зарицкая смогла вернуться домой, в Ирпень, где счастливо жила до начала войны. В Instastories исполнительница показала, что российские оккупанты сделали с городом.
Привет, мой Ирпень! Привет, моя Украина! – написала по возвращению Зарицкая.
Исполнительница проехалась по городу на машине и показала разрушенные дома, мосты и дороги, которые остались после вторжения рашистов.
Это уже дорога к моему дому. Просто сердце прям колит от боли, – поделилась певица, показывая руины города.
К счастью, Саша смогла попасть к себе домой, однако ее любимые растения так и не смогли дождаться свою хозяйку. Зарицкая призналась, что никогда не простит этого ужаса российским военным.
Ранее певица призналась, что ей было страшно возвращаться в свой дом под Гостомелем после того, как там побывали оккупанты. Орки разграбили все, что было нажито за долгие годы.
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