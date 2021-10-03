Блогерка Саша Пустовіт збільшила груди до третього розміру. Справа рук Едгара Камінського (фото)

Саша Пустовіт зізналася, що збільшила груди / Фото: instagram.com/sashaabo
Блогерка Саша Пустовіт, яка днями прийшла судитися з чоловіком, поки він відпочивав в Греції, підтвердила чутки про збільшення грудей. Останнім часом шанувальники помічали зміни у фігурі дівчини, але зізналася в цьому вона не відразу.
В Instastories Саша Пустовіт опублікувала повідомлення від шанувальників з питаннями. Потім блогерка підтвердила, що ще місяць тому зробила операцію, зазначивши, що від капусти груди до таких розмірів не росте.
Тепер я щаслива власниця пружного третього розміру. Все вийшло ідеально! Тепер об'єм грудей 86 сантиметрів, – написала блогерка.
Як виявилося, операцію вона робила у знаменитого пластичного хірурга Едгара Камінського.
Усе це відбулося на тлі скандального розриву Саші Пустовіт і її чоловіка Ігоря Пустовіта.
Що відомо про розлучення Саші Пустовіт?
Довгий час Саша та Ігор Пустовіти створювали образ ідеальної пари в Instagram. Сама ж Саша є першою українською блогеркою з аудиторією понад мільйон підписників.
Цього літа Саша оголосила про розставання з Ігорем і дала скандальне інтерв'ю Маші Єфросиніній, у якому зізналася, що пережила домашнє психологічне насильство з боку чоловіка.
Ігор Пустовіт теж дав інтерв'ю, у якому розповів свою версію того, що сталося. Чоловік спростував звинувачення дружини і розповів, як вона ображала його.
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