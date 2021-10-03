Блогер Саша Пустовит увеличила грудь до третьего размера у Эдгара Каминского (фото)

Саша Пустовит призналась, что увеличила грудь / Фото: instagram.com/sashaabo

Блогер Саша Пустовит, которая на днях пришла судиться с мужем, пока он отдыхал в Греции, подтвердила слухи об увеличении груди. В последнее время поклонники замечали изменения в фигуре девушки, но призналась в этом она не сразу.

В Instastories Саша Пустовит опубликовала сообщения от поклонников с вопросами. Затем блогер подтвердила, что еще месяц назад сделала операцию, отметив, что от капусты грудь до таких размеров не растет.

Теперь я счастливая обладательница упругого третьего размера. Все получилось идеально! Теперь объем груди 86 сантиметров, – написала блогер.

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Саша Пустовит об увеличении груди / Фото: instagram.com/sashaabo

Как оказалось, операцию делала у знаменитого пластического хирурга Эдгара Каминского.

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Саша Пустовит сделала операцию по увеличению груди у Эдгара Каминского / Фото: instagram.com/sashaabo

Все это произошло на фоне скандального разрыва Саши Пустовит и ее супруга Игоря Пустовит.

Что известно о разводе Саши Пустовит?

Долгое время Саша и Игорь Пустовит создавали образ идеальной пары в Instagram. Сама же Саша является первым украинским блогером с аудиторией более миллиона подписчиков.

Этим летом Саша объявила о расставании с Игорем и дала скандальное интервью Маше Ефросининой, в котором призналась, что пережила домашнее психологическое насилие со стороны супруга.

Игорь Пустовит дал ответное интервью, в котором рассказал свою версию происшедшего. Мужчина опроверг обвинения супруги и рассказал, как она оскорбляла его.

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