Зірки
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
❓ Відставка Разумкова 👊 Напад в "Укрексімбанку" 🍿 Справа Труханова 🚨 Затримання Саакашвілі

Junior Eurovision

Вакансія у палаці

Insta-розлучення

Голі Måneskin

Українські Бонди

Співають всі
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Деніел Крейг отримав зірку на Алеї слави в Голлівуді (фото)

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"
7 жовтня, 07:55
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Деніел Крейг став четвертим актором, що зіграв Бонда і удостоєний зірки на "Алеї слави" в Голлівуді
Британський актор Деніел Крейг отримав зірку на Алеї слави в Голлівуді
Британський актор Деніел Крейг отримав зірку на Алеї слави в Голлівуді / Фото: Getty Images

У Деніела Крейга, який протягом останніх 15 років грав роль знаменитого агента 007, тепер є своя іменна зірка в Голлівуді.

Її відкрили за адресою: 7007 Hollywood Boulevard. Актор став 2704-й знаменитістю, яка отримала зірку на "Алеї слави" – поруч із легендарним актором Роджером Муром, який зіграв Бонда в семи фільмах з 1973 по 1985 рік.

Реклама

Деніел Крейг
Деніел Крейг / Фото: Getty Images

Деніел Крейг – ікона британської культури, як і Джеймс Бонд, якого він зіграв у п'яти фільмах про агента 007. Ми раді розмістити його зірку на "Алеї слави" поряд із зіркою іншого знаменитого актора, який зіграв Бонда, – Роджера Мура, – раніше розповідала режисерка і сценаристка Ана Мартінес виданню Variety.

Нагадаємо, фільм "007: Не час помирати" став для актора останнім перевтіленням у Джеймса Бонда. Чому варто подивитися ювілейний, 25-й фільм про знаменитого агента 007 – дізнайтеся у нашому матеріалі.

Інші новини про зірок:

Реклама

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Найближчі події

Тиждень моди у Парижі

27 вересня - 5 жовтня

Міс Україна

21 жовтня

Gotham Awards-2021

29 листопада
Деніел Крейг йде у відставку
ТОП-5 подружок Джеймса Бонда
Єва Грін
Єва Грін
Ольга Куриленко
Ольга Куриленко
Леа Сейду
Леа Сейду
Моніка Беллуччі
Моніка Беллуччі
Ана де Армас
Ана де Армас
1/2
Опитування
Цитата дня

Немає нічого в цьому житті сильнішого, ніж дати життя. Найбільше в цьому житті чіпає - це сім'я. Не можна бути самотньою, можна нікому не належати, тільки зіркам. Треба обов'язково мати сім'ю і дати життя

Руслана Лижичко співачка
Вагітна?
Всі обговорюють
Нові фото ексчоловіка Ані Лорак — Мурата з нареченою
Дуже схожі!
Очікувана прем'єра
У прокат вийшов "Титан" - переможець "Канн-2021"
Що варто знати про фільм
Сольник зірки
Джамала
21 жовтня / 19:00
5 концертів жовтня
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти