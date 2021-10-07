Деніел Крейг став четвертим актором, що зіграв Бонда і удостоєний зірки на "Алеї слави" в Голлівуді

Британський актор Деніел Крейг отримав зірку на Алеї слави в Голлівуді / Фото: Getty Images

У Деніела Крейга, який протягом останніх 15 років грав роль знаменитого агента 007, тепер є своя іменна зірка в Голлівуді.

Її відкрили за адресою: 7007 Hollywood Boulevard. Актор став 2704-й знаменитістю, яка отримала зірку на "Алеї слави" – поруч із легендарним актором Роджером Муром, який зіграв Бонда в семи фільмах з 1973 по 1985 рік.

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Деніел Крейг / Фото: Getty Images

Нагадаємо, фільм "007: Не час помирати" став для актора останнім перевтіленням у Джеймса Бонда. Чому варто подивитися ювілейний, 25-й фільм про знаменитого агента 007 – дізнайтеся у нашому матеріалі.

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