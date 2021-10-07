Деніел Крейг отримав зірку на Алеї слави в Голлівуді (фото)

У Деніела Крейга, який протягом останніх 15 років грав роль знаменитого агента 007, тепер є своя іменна зірка в Голлівуді.
Її відкрили за адресою: 7007 Hollywood Boulevard. Актор став 2704-й знаменитістю, яка отримала зірку на "Алеї слави" – поруч із легендарним актором Роджером Муром, який зіграв Бонда в семи фільмах з 1973 по 1985 рік.
Деніел Крейг – ікона британської культури, як і Джеймс Бонд, якого він зіграв у п'яти фільмах про агента 007. Ми раді розмістити його зірку на "Алеї слави" поряд із зіркою іншого знаменитого актора, який зіграв Бонда, – Роджера Мура, – раніше розповідала режисерка і сценаристка Ана Мартінес виданню Variety.
Нагадаємо, фільм "007: Не час помирати" став для актора останнім перевтіленням у Джеймса Бонда. Чому варто подивитися ювілейний, 25-й фільм про знаменитого агента 007 – дізнайтеся у нашому матеріалі.
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