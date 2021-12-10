Джерела з оточення Пітта зізналася, чому насправді актор не може налагодити особисте життя

Бред Пітт та Анджеліна Джолі розлучилися ще у 2016 році. Досі актор продовжує судитися з колишньою дружиною

Друзі Бреда Пітта розповіли, що актор не любить ходити на побачення / Фото: Getty Images

Раніше джерела розповідали, що актор утомився від постійних розглядів із Джолі. Пітт через це вирішив відсунути особисте життя на другий план . Тепер же в оточенні голівудської зірки зізналися, що налагодити йому особисте життя заважає низка обставин – підвищена увага преси і Бред не любить ходити на побачення.

Він хоче знайти ту особливу людину, з якою залишиться надовго. Проблема в тому, що він ненавидить процес і те, що він не може навіть вийти на каву, щоб про це не пліткували, – розповів інсайдер. виданню Us.Weekly

/ Фото: Getty Images

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До слова, поки Бред Пітт тільки думає про нові романи, Анджеліна вирішила зайнятися особистим життям. Актрису не раз помічали у компанії The Weeknd , а також папараці сфотографували Джолі разом з екс-чоловіком, актором Джонні Лі Міллером. За інформацією інсайдерів, Анджеліна вирішила надолужити втрачене та готова ходити на побачення.

Чому Анджеліна Джолі та Бред Пітт розлучилися

Як раніше пояснила сама Анджеліна Джолі, приводом для розлучення з Бредом Піттом стала їхня сварка в літаку, під час якої нетверезий Пітт нібито вдарив їхнього старшого сина Меддокса .

"Екси" виховують шістьох дітей: сина Пакса, дочку Захару, дочку Шайло, близнюків Вів'єн та Нокса та повнолітнього сина Меддокса.