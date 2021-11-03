Брітні Спірс заявила, що мати зіпсувала їй життя: Батько не настільки розумний для цього

Брітні Спірс розповіла нові деталі про опіку / Фото: Getty Images

У вересні суд у Лос-Анджелесі усунув батька артистки від опікунства над нею . Незабаром відбудеться ще одне засідання, на якому винесуть остаточне рішення щодо опіки. А поки всі чекають суду, співачка у всьому що сталося звинуватила свою матір Лінн Спірс .

Співачка Брітні Спірс з матір'ю / Фото: Getty Images

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Брітні опублікував пост у Instagram, але потім швидко його видалила. Про це пише Daily Mail.

Я знову народилася, я посміхаюся, тому що ви нарешті пішли з мого життя і дозволили мені жити самостійно. Мій батько став моїм опікуном 13 років тому, але люди не знають, що це моя мати підкинула йому ідею . Вона зіпсувала мені життя. Так що забирай свої "Я не розумію, в чому річ" і вали, ти чудово знаєш, що ти зробила. Батько не такий розумний, щоби додуматися до всього цього. Але сьогодні я посміхаюся, адже я розпочала новий розділ свого життя, – написала співачка.

Скріншот: Instagram

Що сталося з Брітні Спірс?

Брітні Спірс з 2008 року перебувала під повним контролем свого батька , який входив до числа 10 її опікунів. Співачка не могла вільно займатися кар'єрою, розпоряджатися своїми фінансами, а також заводити дітей. Для цього їй встановлювали внутрішньоматкову спіраль , а також змушували приймати літій.

Брітні Спірс позбулася опіки батька / Фото: Getty Images

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За опікунство батько Брітні отримував річну допомогу. Шанувальники співачки впевнені, що Джеймі Спірс просто використав свою дочку і грабував її, прикриваючись турботою.

Вперше Брітні виступила на суді проти свого батька у липні цього року . Тоді вона і розповіла жахливі факти про опікунство та тотальний контроль.

Раніше стало відомо, що у Джеймі Спірс був доступ до телефону зірки . Він таємно стежив за спілкуванням доньки і записував розмови із її спальні. Стеження в США карається законом, так що Джеймі Спірс може потрапити до в'язниці

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У вересні стало відомо, що суд у Лос-Анджелесі усунув батька артистки від опікунства над нею. Боротьба за повну свободу продовжується. Слухання щодо повного припинення опікунства відбудеться 12 листопада. Брітні доведеться зустрітися із батьком на засіданні. Обидві сторони ще мають надати свідчення.

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