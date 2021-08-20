Брітні Спірс звинувачують в нападі на хатню робітницю- ЗМІ

Домробітниця Брітні Спірс написала заяву в поліцію на співачку / Фото: instagram.com/britneyspears

Брітні Спірс, яка за чутками готується дати інтерв'ю Опрі Вінфрі , потрапила в скандал. Хатня робітниця співачки звинуватили її в нападі. Про це пише портал TMZ.

Як стверджує хатня робітниця Брітні, їй довелося відвезти одного з вихованців артистки до ветеринара, тому що з собакою неправильно зверталися. Коли вона повернулася, виникла суперечка про здоров'я вихованця. Потім Брітні, за словами хатньої робітниці, вихопила телефон з її рук. Хатня робітниця зірки заявила в поліцію про напад.

Брітні Спірс не коментує звинувачення / Фото: Getty Images

За викликом на місце події приїхали співробітники поліції, але вони не зафіксували серйозних травм.

Уточнюється, що сама Брітні ніяк не хоче коментувати інцидент. Її представники спростовують звинувачення хатньо робітниці.

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Нагадаємо, зараз Брітні продовжує боротьбу за свою свободу. Нещодавно стало відомо, що батько співачки готовий відмовитися від опікунства.

Чому Брітні Спірс знаходиться під опікою батька?

Брітні Спірс з 2008 року знаходиться під повним контролем свого батька, який входить в число 10 її опікунів . Співачка не може вільно займатися кар'єрою, розпоряджатися своїми ж грошима, заводити дітей. Для цього зірці встановлювали внутрішньоматкову спіраль, а також змушували приймати літій.

У свою чергу за опікунство батько Брітні отримує річну допомогу . Шанувальники співачки впевнені, що Джеймі Спірс просто використовує свою дочку і "грабує" її, прикриваючись турботою.

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