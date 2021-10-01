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Брітні Спірс позувала оголеною в Instagram після розриву з батьком-опікуном (фото)

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"
1 жовтня, 10:02
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Брітні Спірс опублікувала відверті фото після новини, що суд вирішив звільнити її від опіки
/ Фото: instagram.com/britneyspears

Брітні Спірс святкує перші дні своєї свободи! Співачка вирішила зробити це оригінально. артистка влаштувала відверту фотосесію і опублікував в Instagram свої оголені знімки

Гра в Тихому океані нікому не зашкодить !!!! Псссс фото не відредаговані ... ванна крива !!! – підписала знімки співачка.

Брітні Спірс
Брітні Спірс / Фото: instagram.com/britneyspears

Брітні Спірс
Брітні Спірс / Фото: instagram.com/britneyspears

Брітні Спірс
Брітні Спірс / Фото: instagram.com/britneyspears

Брітні Спірс
Брітні Спірс / Фото: instagram.com/britneyspears

Фанати оцінили такий контент співачки, проте є і ті, хто все-таки переживають за Брітні Спірс.

Що сталося з Брітні Спірс?

Брітні Спірс з 2008 року перебувала під повним контролем свого батька, який входив в число 10 її опікунів. Співачка не могла вільно займатися кар'єрою, розпоряджатися своїми ж фінансами, а також заводити дітей. Для цього їй встановлювали внутрішньоматкову спіраль , а також змушували приймати літій.

Брітні Спірс позбулася опіки батька
Брітні Спірс позбулася опіки батька / Фото: Getty Images

За опікунство батько Брітні отримував річну допомогу. Шанувальники співачки впевнені, що Джеймі Спірс просто використовував свою дочку і грабував її , прикриваючись турботою.

Вперше Брітні виступила на суді проти свого батька в липні цього року . тоді вона і розповіла жахливі факти про опікунство і тотальний контроль.

Раніше стало відомо, що у Джеймі Спірса був доступ до телефону зірки . він таємно стежив за спілкуванням дочки і записував розмови з її спальні. Стеження в США карається законом, так що Джеймі Спірс може потрапити до в'язниці

Інші новини про співачку:

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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