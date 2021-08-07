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Батько Брітні знову хоче відправити її в психлікарню

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
7 серпня, 16:40
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Джеймі Спірс не бажає відмовлятися від опікунства над своєю дочкою, незважаючи на те, що співачка вимагала цього у суді
Батько Брітні Спірс заявив, що не збирається відмовлятися від опікунства дочки
Батько Брітні Спірс заявив, що не збирається відмовлятися від опікунства дочки / Фото: Getty Images

Поки поп-зірка 00-х лікує свою соціофобію, її батько – Джеймі Спірс – стоїть на своєму: він не має наміру просто так відмовитися від опікунства. Більш того, він заявив про нестабільний психічний стан здоров'я виконавиці.

Виявляється, нещодавно Джеймі Спірс обговорював можливість повернути дочку в психіатричну лікарню, пише Page Six. Аргументував він це тим, що Брітні нібито не приймає ліки, не прислуховується до рекомендацій лікарів і навіть не хоче з ними зустрічатися.

Брітні Спірс знову може потрапити в лікарню
Брітні Спірс знову може потрапити в лікарню / Фото: Getty Images

Видання зазначає, що цю інформацію Джеймі Спірсу надала тимчасова опікунка Брітні – Джоді Монтгомері, яка звернулася до нього за допомогою у вирішенні цієї ситуації.

Міс Монтгомері здавалася дуже засмученою: вона висловила занепокоєння поведінкою моєї дочки і її психічним здоров'ям, – повідомив Джеймі Спірс в заяві суду.

При цьому Джоді Монтгомері та її адвокат заявили, що батько Брітні "перекрутив" ситуацію, щоб використовувати це у своїх інтересах.

Джеймі Спірс та Брітні Спірс
Джеймі Спірс та Брітні Спірс / Фото: Getty Images, Скріншот з YouTube

Чому Брітні Спірс хоче позбавити батька права опіки

Брітні Спірс з 2008 року знаходиться під повним контролем свого батька – вона не може вільно займатися кар'єрою, розпоряджатися своїми ж грошима, заводити дітей тощо.

У свою чергу за опікунство батько Брітні отримує річну допомогу. Шанувальники співачки впевнені, що Джеймі Спірс просто використовує свою дочку і "грабує" її, прикриваючись турботою.

Чому екс-чоловік Брітні Спірс був недавно арештований – дивіться в сюжеті:

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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