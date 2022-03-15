Буде жити Україна! Олег Винник виконав нову версію державного гімну

Олег Винник записав переможну пісню України / Фото: instagram.com/olegg.vynnyk
"Буде жити Україна і не вмре ніколи! Хто до нас прийшов з війною – буде гнити в полі" , – співає Олег Винник, який раніше закликав жителів росії виходити на мітинги проти війни.
Свою кавер-версію на музику Михайла Вербицького він опублікував напередодні в Мережі.
Ви просили у мене переможну пісню. Я теж цього хотів. Господь Бог чує наші серця, наш народний біль! Мій героїчний народе! Прийми від мене слова підтримки через кавер-версію на переможну музику гімну України, композитор М. М. Вербицький. В кожне серце, яке обливається кров'ю за Україну, за перемогу нашого народу, хай потрапить ця моя пісенна молитва, – написав Олег Винник.
Патріотичну композицію, яка надихає, із захопленням сприйняла аудиторія. Версію Винника називають "новим гімном непереможної України".
- "Супер! Люблю Україну та захисників України й Олега Винника! Це справжній гімн України!"
- "Нарешті у нас справжній гімн від справжнього патріота! Буде жити наша Україна! Бережи всіх нас, Господь! Дякую Олегу Виннику!"
- "Олеже, дякую за пісню! Це новий гімн нашої непереможної, вільної України! Браво тобі за душевне виконання, просто до мурашок, до сліз, і ще за патріотизм, і за твою підтримку та громадянську позицію!"
Раніше NK випустила патріотичну, антивоєнну пісню "Я – УКРАЇНА". Також днями Сергій Бабкін представив нову версію хіта "Я солдат", яку присвятив Україні.
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