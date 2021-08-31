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Бузова показала фото без фільтрів: Приймаю себе такою, яка я є

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
31 серпня, 07:42
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Ольгу Бузову часто звинувачують в занадто великій кількості фільтрів на фото. Телеведуча вирішила опублікувати чесні фото
Ольга Бузова опублікувала чесне фото без фільтрів
Ольга Бузова опублікувала чесне фото без фільтрів / Фото: instagram.com/buzova86

Ольга Бузова не звертає уваги на хейт в Мережі, а продовжує ділитися фото, який стають приводом для обговорення. Цього разу знаменитість вирішила в InstaStories показати, як виглядає без фільтрів.

Ну, по-перше, знімаю для вас спеціально без фільтрів . Тільки змила макіяж. Ви знаєте, в стількох проектах я брала участь і як мене не фоткали: і ось так, і так, і так. Зараз для моїх антіфанатов таке поле для скрінів. У мене немає такої найжахливішої фотографії. Я приймаю себе такою, яка я є, – сказала телеведуча.

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Ольга Бузова без фільтрів
Ольга Бузова без фільтрів / Фото: instagram.com/buzova86

Трохи пізніше Бузова опублікувала ще одне фото без фільтрів.

Насолоджуйтесь моїми генами! Моїй природною красою. Вії тільки не зняла. Не хочу віддирати. Завтра вони в душі самі відваляться, – поділилася телеведуча.

Ольга Бузова показала, як виглядає без фільтрів
Ольга Бузова показала, як виглядає без фільтрів / Фото: instagram.com/buzova86

Бузова зізналася, найжахливіші свої фото вона відправляла мама. Телеведуча навіть вирішила один зі знімків показати. Але потім додала, що навіть найстрашніше фото все одно вийшло красивим.

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Як Ольга Бузова виглядає без макіяжу
Як Ольга Бузова виглядає без макіяжу / Фото: instagram.com/buzova86

До слова, Ольгу Бузову часто обговорюють в Мережі. Наприклад, недавно її підозрювали в передозуванні . за телеведучу заступився Філіп Кіркоров.

Хто із зірок готовий з'являтися на публіці без макіяжу – дивіться в сюжеті:

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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