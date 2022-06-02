Ці фото правнуків Єлизавети II на святкуванні її Платинового ювілею розсмішать будь-кого

Сьогодні, 2 червня, відбулися урочистості Trooping the Colour – офіційне святкування дня народження монарха Сполученого королівства

Додбірка кумедних фото дітей принца Вільяма та Кейт Міддлтон на святкуванні Платинового ювілею Єлизавети II / Фото: Getty Images

За традицією Trooping the Colour проходить у Лондоні. Зазвичай, члени королівської родини виходять на балкон Букінгемського палацу, щоб привітати народ та насолодитися яскравим шоу, яке влаштовують британські військові.

Цей рік не став винятком. Ба більше, цього року британці відзначають ще одну знамениту подію. 70 років правління Єлизавети ІІ. З такої нагоди навіть принц Гаррі та Меган Маркл, що "відкололися" від родини, прилетіли із США зі своїми дітьми.

Реклама

Але зараз не про Меган та Гаррі. Ви тільки подивіться, які кумедні знімки дітей принца Вільяма та Кейт Міддлтон вдалося зробити фотографам! Принци Джордж і Луї та принцеса Шарлотта не стримували емоцій і поводилися, як і всі звичайні діти: робили кумедні гримаси, кричали, веселилися і пустували.

Принц Джордж, принц Луї та принцеса Шарлотта вперше проїхалися в кареті з мамою на Trooping the Colour / Фото: Getty Images

Ох, цей принц Луї!

Реклама

Єлизавета II, Кейт Міддлтон, принц Луї та принцеса Шарлотта на балконі Букінгемського палацу / Фото: Getty Images

Оце емоції!

Принц Луї викликав у публіки усмішку на Trooping the Colour / Фото: Getty Images

Реклама

Що там цікавого показують?

Принц Джордж, принц Луї, принцеса Шарлотта та їхня кузина Міа Грейс Тіндолл / Фото: Getty Images

Принц Джордж – не менш веселий і кумедний бешкетник, ніж молодший брат Луї!

Принц Джордж виглядає з вікна Букінгемського палацу / Фото: Getty Images

Раніше ми повідомляли, що Єлизавета II потрапила у сильний шторм на літаку – пілот не міг приземлитися!