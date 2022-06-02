Ці фото правнуків Єлизавети II на святкуванні її Платинового ювілею розсмішать будь-кого

За традицією Trooping the Colour проходить у Лондоні. Зазвичай, члени королівської родини виходять на балкон Букінгемського палацу, щоб привітати народ та насолодитися яскравим шоу, яке влаштовують британські військові.
Цей рік не став винятком. Ба більше, цього року британці відзначають ще одну знамениту подію. 70 років правління Єлизавети ІІ. З такої нагоди навіть принц Гаррі та Меган Маркл, що "відкололися" від родини, прилетіли із США зі своїми дітьми.
Але зараз не про Меган та Гаррі. Ви тільки подивіться, які кумедні знімки дітей принца Вільяма та Кейт Міддлтон вдалося зробити фотографам! Принци Джордж і Луї та принцеса Шарлотта не стримували емоцій і поводилися, як і всі звичайні діти: робили кумедні гримаси, кричали, веселилися і пустували.
Ох, цей принц Луї!
Оце емоції!
Що там цікавого показують?
Принц Джордж – не менш веселий і кумедний бешкетник, ніж молодший брат Луї!
Раніше ми повідомляли, що Єлизавета II потрапила у сильний шторм на літаку – пілот не міг приземлитися!
"Я вирішив, що хочу удочерити одну з дівчаток, яка втратила батьків"