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Івлєєва осідлала Собчак і пристрасно з нею поцілувалася на сцені (відео)

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
19 жовтня, 13:03
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Ксенія Собчак взяла участь в драг-шоу Івлєєвої. У якийсь момент блондинки пішли у відрив і влаштували танцювальний баттл, який завершився поцілунком
Настя Івлєєва і Ксенія Собчак поцілувалися на сцені
Настя Івлєєва і Ксенія Собчак поцілувалися на сцені / Фото: YouTube

Спочатку Івлєєва запросила Собчак, яка нещодавно виправдалася за жахливе ДТП в Сочі, як ведучу. Зірки разом оголошували учасниць драг-шоу Насті. Та потім жінки вирішили позмагатися одна з одною, чим тільки розпалили зацікавленість публіки.

Ксенія Анатоліївна кілька разів сіла на шпагат, а Івлєєва, яка не може похвалитися такою ж розтяжкою, почала тверкати.

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Настя також танцювала "верхом" на Собчак, а після вони поцілувалися під захоплені вигуки і оплески глядачів.

Дивіться, як це було:

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Раніше Настя Івлєєва дала ексклюзивне інтерв'ю Ксенії Собчак, розповівши про своє розлучення з Елджеем. Пара більше не разом, а все спільно нажите майно, яке оцінюється в два мільйони доларів, дісталося Насті.

Настасія Івлєєва та Елджей розлучилися
Настасія Івлєєва та Елджей розлучилися / Фото: instagram.com/_agentgirl_

Це двоповерховий будинок, площею 364 квадрати з гаражем на п'ять автомобілів і чотирма гектарами землі, і елітні авто (Lamborghini Aventador, Chevrolet Camaro і Mercedes-Benz G-класу).

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Елджею залишилися машини Hummer H2 і BMW i8. Нерухомості у репера немає, прописаний він у батьків в Новосибірську.

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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