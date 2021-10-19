Івлєєва осідлала Собчак і пристрасно з нею поцілувалася на сцені (відео)

Ксенія Собчак взяла участь в драг-шоу Івлєєвої. У якийсь момент блондинки пішли у відрив і влаштували танцювальний баттл, який завершився поцілунком

Настя Івлєєва і Ксенія Собчак поцілувалися на сцені / Фото: YouTube

Спочатку Івлєєва запросила Собчак, яка нещодавно виправдалася за жахливе ДТП в Сочі, як ведучу. Зірки разом оголошували учасниць драг-шоу Насті. Та потім жінки вирішили позмагатися одна з одною, чим тільки розпалили зацікавленість публіки.

Ксенія Анатоліївна кілька разів сіла на шпагат, а Івлєєва, яка не може похвалитися такою ж розтяжкою, почала тверкати.

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Настя також танцювала "верхом" на Собчак, а після вони поцілувалися під захоплені вигуки і оплески глядачів.

Дивіться, як це було:

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Раніше Настя Івлєєва дала ексклюзивне інтерв'ю Ксенії Собчак, розповівши про своє розлучення з Елджеем. Пара більше не разом, а все спільно нажите майно, яке оцінюється в два мільйони доларів, дісталося Насті.

Настасія Івлєєва та Елджей розлучилися / Фото: instagram.com/_agentgirl_

Це двоповерховий будинок, площею 364 квадрати з гаражем на п'ять автомобілів і чотирма гектарами землі, і елітні авто (Lamborghini Aventador, Chevrolet Camaro і Mercedes-Benz G-класу).

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Елджею залишилися машини Hummer H2 і BMW i8. Нерухомості у репера немає, прописаний він у батьків в Новосибірську.

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