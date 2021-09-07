Настя Івлєєва про заздрість до успіху Регіни Тодоренко: Я не вважаю її своєю конкуренткою

Обидві ексведучі "Орла і решки" колись запустили одночасно схожі шоу. Їх часто почали порівнювати шанувальники. Настя прокоментувала суперництво з Регіною

Настя Івлеева розповіла про професійне суперництво з Регіною Тодоренко / Фото: instagram.com/reginatodorenko, Скріншот з YouTube

У Тодоренко було шоу "Пятница с Региной", а Івлєєва, яка розлучилася з чоловіком, веде AGENTSHOW. Обидва авторських проєкти запустилися одночасно. Настя не знала, що Регіна знімає подібне шоу. В інтерв'ю Ксенії Собчак ведуча зізналася – про те, що формати схожі, вона дізналася тільки коли зняли пілотний випуск.

Коли ми зняли пілот або перші дві серії, я дізналася, що вона теж робить шоу і вони стикаються...Я розуміла, що буде. Вона ще вийшла раніше на день і...прилетіло! Але ми пішли далі і йдемо досі,- каже Івлєєва.

Реклама

За словами Насті, вона переживала, що її шоу будуть називати "номер 2", і її аудиторія подумає, ніби вона копіює Регіну.

Ми різні з Регіною з точки зору характеру і позиціонування. Вона, звичайно, трудяга люта, але вона більше м'яка, добра. Але я не вважаю Регіну своєю конкуренткою. Так, вона працездатна, але я по-іншому публіку тримаю, інші інструменти використовую. Якщо говорити відверто, то і по перегладяам все відрізнялося, – прокоментувала Настя.

Скріншот: YouTube

У шоу Собчак зазначено, що найпопулярніший випуск у Регіни набрав 4,8 млн переглядів, а у Насті – 10 млн. При цьому у Івлєєвої в чотири рази більше підписниікв.

Собчак також згадала і про момент, коли Регіна Тодоренко в інтерв'ю обговорювала з нею Івлєєва. Тоді Регіна вимовила фразу: "Вона хороша ведуча, смішна і цікава вайнерша, вона цим заробляє, а я обличчя L'Oreal Paris".

Реклама

Ксенія поцікавилася у Насті, чи не зачепило це її, на що Івлєєва у відповідь перерахувала список брендів, обличчям яких вона була, згадавши зйомку для Louis Vuitton.

Я не дуже образилася, але мене це засмутило. Навіщо так говорити, мовляв, вона рекламує якісь пельмені, а я зате обличчя Maybelline. Ну навіщо? Це було дивно. Я цього не зрозуміла, але поржала, – зазначила Івлєєва.

Ще кілька новин про Івлєєву:

Дивіться повне інтерв'ю з Настею Івлєєвою: