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Настя Івлєєва про заздрість до успіху Регіни Тодоренко: Я не вважаю її своєю конкуренткою

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редакторка розділу "Зірки"
7 вересня, 08:08
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Обидві ексведучі "Орла і решки" колись запустили одночасно схожі шоу. Їх часто почали порівнювати шанувальники. Настя прокоментувала суперництво з Регіною
Настя Івлеева розповіла про професійне суперництво з Регіною Тодоренко
Настя Івлеева розповіла про професійне суперництво з Регіною Тодоренко / Фото: instagram.com/reginatodorenko, Скріншот з YouTube

У Тодоренко було шоу "Пятница с Региной", а Івлєєва, яка розлучилася з чоловіком, веде AGENTSHOW. Обидва авторських проєкти запустилися одночасно. Настя не знала, що Регіна знімає подібне шоу. В інтерв'ю Ксенії Собчак ведуча зізналася – про те, що формати схожі, вона дізналася тільки коли зняли пілотний випуск.

Коли ми зняли пілот або перші дві серії, я дізналася, що вона теж робить шоу і вони стикаються...Я розуміла, що буде. Вона ще вийшла раніше на день і...прилетіло! Але ми пішли далі і йдемо досі,- каже Івлєєва.

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За словами Насті, вона переживала, що її шоу будуть називати "номер 2", і її аудиторія подумає, ніби вона копіює Регіну.

Ми різні з Регіною з точки зору характеру і позиціонування. Вона, звичайно, трудяга люта, але вона більше м'яка, добра. Але я не вважаю Регіну своєю конкуренткою. Так, вона працездатна, але я по-іншому публіку тримаю, інші інструменти використовую. Якщо говорити відверто, то і по перегладяам все відрізнялося, – прокоментувала Настя.

Скріншот: YouTube

У шоу Собчак зазначено, що найпопулярніший випуск у Регіни набрав 4,8 млн переглядів, а у Насті – 10 млн. При цьому у Івлєєвої в чотири рази більше підписниікв.

Собчак також згадала і про момент, коли Регіна Тодоренко в інтерв'ю обговорювала з нею Івлєєва. Тоді Регіна вимовила фразу: "Вона хороша ведуча, смішна і цікава вайнерша, вона цим заробляє, а я обличчя L'Oreal Paris".

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Ксенія поцікавилася у Насті, чи не зачепило це її, на що Івлєєва у відповідь перерахувала список брендів, обличчям яких вона була, згадавши зйомку для Louis Vuitton.

Я не дуже образилася, але мене це засмутило. Навіщо так говорити, мовляв, вона рекламує якісь пельмені, а я зате обличчя Maybelline. Ну навіщо? Це було дивно. Я цього не зрозуміла, але поржала, – зазначила Івлєєва.

Ще кілька новин про Івлєєву:

Дивіться повне інтерв'ю з Настею Івлєєвою:

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редакторка розділу "Зірки"

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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Коли я вперше вийшов на сцену, я дуже сумнівався. Я сумнівався, коли знімався в своїх перших фільмах. Але завжди треба йти вперед, виявляючи сміливість, яка не виключає сумніви.

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