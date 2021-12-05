Даша Астаф'єва знепритомніла під час підготовки до ефіру Маски

Даша Астаф'єва розповіла про участь у шоу "Маска" / Фото: YouTube

Норка так само швидко розсекретила себе, як збентежила зіркових детективів проєкту "Маска" на телеканалі "Україна". І хоча у Олі Полякової були підозри щодо того, яка зірка ховається в цьому костюмі, здивувати зал Даша Астаф'єва все ж таки змогла.

Після обіймів та поцілунків із Андрієм Данилком відома українська модель та співачка розповіла, як складно їй було знаходитися в костюмі. У Норки хоч і зручне вбрання, та досить висока платформа, на якій Даші було складно пересуватися і танцювати.

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А під час репетиції Астаф'єва втратила свідомість. Їй навіть не одразу повірили.

Сьогодні на репетиції я справді знепритомніла, впала, всі сміялися, крім мене, – зізналася Даша Астаф'єва в пост-шоу "Маски".

Вчора ввечері у сьомому випуску шоу "Маска" розсекретили дві маски – Норку та Порося. І якщо з Норкою все вирішилося досить швидко, то Порося змусило понервувати зіркових детективів проєкту – Олю Полякову, NK, DZIDZIO, Олега Винника та Андрія Данилка.

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Вони мали багато припущень – хто може бути в костюмі Порося, та жодне з них не було правильним. Дивіться, як глядачі маски дізналися, хто ж таки ховався в костюмі Порося.

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