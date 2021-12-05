Зірки
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
😷 Штам Омікрон Маско, хто ти? Маско, хто ти? 🔱 Вагнергейт 💸 Тисяча Зеленського

Алек не стріляв

Альбом Оксімірона

Тріумф Меган

ТОП Spotify

Шоу "Маска". Сезон 2

П'яні зірки
СЬОГОДНІ Зірки Шоу

В шоу Маска розсекретили Порося – виявилося, що це відомий співак (відео)

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка проєкту "Зірки"
5 грудня, 00:25
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Розсекретити в новому ефірі шоу-детектива "Маска" могли Котика, та глядачі проголосували за те, щоб маску зняло Порося
Хто ховався в масці Порося
Хто ховався в масці Порося / Фото: instagram.com/maskaukrainetv

Сьомий випуск гіпершоу "Маска" на телеканалі "Україна" був дивним і в деяких моментах шокуючим. У зіркових детективів з'явилося більше версій щодо персонажів, а у фіналі епізоду шоу покинула ще одна маска.

Так, за підсумками голосування, у третьому раунді зійшлися Котик і Порося. Зняти маску довелося останньому. Фінальні версії від зіркових детективів були на користь Дяді Жори та Анатолія Анатолича. Та жодна з них не була правильною.

Реклама

Виявляється, весь цей час Поросям був Павло Зібров!

Реклама

Про свою участь у шоу "Маска" на телеканалі "Україна" Павло Зібров сказав:

Мені так сподобалось водити детективів за ніс. Кожного з них я дуже поважаю та люблю і дуууже хотів, щоб вони мене не вгадали, але виявилися дуже кмітливими!

Павло Зібров у костюмі Порося
Павло Зібров у костюмі Порося / Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Реклама

Артист дуже радий, що практично нікому не вдалося його розсекретити, він навіть перевіряв це за коментарями в соціальних мережах.

Давайте згадаємо найперший і, на наш погляд, найкращий виступ Порося ака Павла Зіброва в шоу "Маска":

Ще новини на тему:

Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка проєкту "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Лобода @lobodaofficial | 11.5 млн
Лобода @lobodaofficial | 11.5 млн
DOROFEEVA @nadyadorofeeva | 5 млн
DOROFEEVA @nadyadorofeeva | 5 млн
Max Barskih @max_barskih | 1.2 млн
Max Barskih @max_barskih | 1.2 млн
Потап @realpotap | 1.9 млн
Потап @realpotap | 1.9 млн
Злата Огневіч @zlata.ognevich | 388K
Злата Огневіч @zlata.ognevich | 388K
1/2
Зворотній відлік
До Нового року залишилось:
Готуємось разом
Під ялинку!
Прем'єра тижня
Post Malone and The Weeknd - One Right Now
Кліп знятий українкою
Happy New Year
А ви вже вбрали ялинку?
Цитата дня

Завжди було легко ненавидіти і руйнувати. Будувати і плекати набагато складніше.

Єлизавета II царююча королева Великобританії
Цитати Її Величності
Be like Carrie Bradshow
Хочеш орендувати відому квартиру героїні?
Скільки коштує житло у стилі Керрі
Весілля року
Періс Гілтон & Картер Реум
Деталі зіркового весілля
Зірка 2000-х
Куди зникла співачка Лама
Дивитися інтерв'ю
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти