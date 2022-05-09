Зірки
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚡ Битва за "Азовсталь" 🙏 9 травня ⚓ Маріуполь в облозі ⚠ Бензинова криза
Поиск на segodnya.ua

Eurovision 2022

Помер Дяченко

Курйоз з Летицією

РіРі сказала так?

Джавелін Тіни

MamaRika - вдома
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Уся сім'я у зборі! Енріке Іглесіас та Ганна Курнікова поділилися рідкісними кадрами з дітьми

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
9 травня, 08:15
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
На честь 47-го дня народження Енріке Іглесіаса його дружина Анна Курнікова поділилася рідкісним сімейним фото з чоловіком та трьома дітьми
Енріке Іглесіас та Анна Курнікова
Енріке Іглесіас та Анна Курнікова / Фото: Getty Images

Іспанський співак Енріке Іглесіас та російська тенісистка Анна Курнікова не часто діляться з шанувальниками сімейними фотографіями подорослілими дітьми.

На честь дня народження співака Курнікова все ж таки вирішила опублікувати милий знімок у своєму Instagram. На ньому щасливі батьки зображені зі своїми трьома дітьми – двійнятами Ніколасом та Люсі та маленькою Мері.

Реклама

Вітаємо найпрекраснішого тата з днем народження! Ми дуже любимо тебе, – підписала фото тенісистка.

Енріке Іглесіас та Анна Курнікова з дітьми
Енріке Іглесіас та Анна Курнікова з дітьми / Фото: instagram.com/annakournikova

Так сталося, що 47-й день народження Іглесіаса припав на ще одне свято – день матері. Тому виконавець теж не залишив дружину без привітань та також поділився у своєму акаунті милий відео з Курнікова і молодша дочка.

З днем ​​матері! Всім Матерям по всьому світу, Ти печеш – написав привітання Іглесіас.

Реклама

Нагадаємо, що знаменита російська тенісистка Анна Курнікова та відомий іспанський співак Енріке Іглесіас мають дуже тривалі стосунки – пара разом уже майже 20 років. Їхній роман розпочався ще 2001 року, коли Анна знялася в одному з кліпів Енріке. Наразі подружжя виховує трьох спільних дітей.

Раніше Ольга Фреймут поділилася рідкісним фото із сином у його день народження.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!
Тепер не разом
Зірки, які нещодавно розлучилися
1
Тіш Сайрус та Біллі Рей Тіш Сайрус та Біллі Рей
28 лет
2
Джейсон Момоа та Ліза Боне Джейсон Момоа та Ліза Боне
16 лет
3
Надя Дорофєєва та Вова Дантес Надя Дорофєєва та Вова Дантес
10 лет
4
Дар'я та Михайло Кацуріни Дар'я та Михайло Кацуріни
7 лет
5
Дмитро Ступка та Поліна Логунова Дмитро Ступка та Поліна Логунова
6 лет
6
Моргенштерн і Ділара Моргенштерн і Ділара
5 лет
7
Роман Сасанчин та Іванна Роман Сасанчин та Іванна
2 года
Чому розійшлися?
Королева і писанка
Два цікаві факти про Єлизавету II
Як королева пов'язана з Україною
Insta News
Кузьмі б сподобалося
Дочка Кузьми Скрябіна

«Ми вирішили передати на аукціон футболку батька. Кошти підуть на підтримку ЗСУ»

Вона сказала "так"
Іраклі Макацарія одружується!
Обраниця молодша на 17 років!
Хто наречена?
Опитування
Сасекські в Нідерландах
Рідкісна поява на публіці Меган та Гаррі
Більше фото
Цитата дня

Нам потрібні міцні люди із нормальною психікою. Тому зараз важливо їх підтримувати позитивним контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Трінчер Співачка, блогерка
Чесне інтерв'ю Трінчер
Маленький принц
Як вам новий портрет принца Луї?
Больше фото принца Луї

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти