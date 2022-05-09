Уся сім'я у зборі! Енріке Іглесіас та Ганна Курнікова поділилися рідкісними кадрами з дітьми

Іспанський співак Енріке Іглесіас та російська тенісистка Анна Курнікова не часто діляться з шанувальниками сімейними фотографіями подорослілими дітьми.
На честь дня народження співака Курнікова все ж таки вирішила опублікувати милий знімок у своєму Instagram. На ньому щасливі батьки зображені зі своїми трьома дітьми – двійнятами Ніколасом та Люсі та маленькою Мері.
Вітаємо найпрекраснішого тата з днем народження! Ми дуже любимо тебе, – підписала фото тенісистка.
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Так сталося, що 47-й день народження Іглесіаса припав на ще одне свято – день матері. Тому виконавець теж не залишив дружину без привітань та також поділився у своєму акаунті милий відео з Курнікова і молодша дочка.
З днем матері! Всім Матерям по всьому світу, Ти печеш – написав привітання Іглесіас.
Нагадаємо, що знаменита російська тенісистка Анна Курнікова та відомий іспанський співак Енріке Іглесіас мають дуже тривалі стосунки – пара разом уже майже 20 років. Їхній роман розпочався ще 2001 року, коли Анна знялася в одному з кліпів Енріке. Наразі подружжя виховує трьох спільних дітей.
Раніше Ольга Фреймут поділилася рідкісним фото із сином у його день народження.
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