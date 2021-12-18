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Котиком у шоу Маска був відомий Співак, якого першою відгадала Полякова (відео)

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
18 грудня, 23:43
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Дивіться останнє розкриття у дев'ятому випуску шоу-детектива "Маска" на телеканалі "Україна". Далі – фінал!
Хто ховався в масці Котика
Хто ховався в масці Котика / Фото: телеканал "Україна"

Олю Полякову можна назвати найазартнішим детективом шоу "Маска". На початку дев'ятого випуску вона уклала парі через Ніндзя, а наприкінці ефіру пообіцяла з'їсти свою перуку, якщо Котиком не виявиться Петя Чорний.

Один із найяскравіших учасників другого сезону гіпершоу "Маска" Котик у півфіналі проєкту зійшовся у поєдинку з епатажним та непередбачуваним Скандалом.

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Котик та Скандал у півфіналі шоу "Маска"
Котик та Скандал у півфіналі шоу "Маска" / Фото: телеканал "Україна"

Перед виступом учасник вирішив заплутати детективів та замість звичайних підказок знову запропонував розгадати унікальний кросворд. Після чого подарував шанувальникам запальний виступ на пісню "Susanna" легендарного Андріано Челентано.

Якщо це не Петро Чорний – я з'їм свою перуку! Ви бачили цей виступ? Це точно він! Сьогодні ми насолодилися співом крутого циганського Челентано! – заявила Оля Полякова.

Не погодилися з думкою Полякової її колеги: за версією Олега Винника, під маскою Котика, ховався ведущий Юрій Ткач, NK | Настя Каменських припустила, що у костюмі могли бути Діма Коляденко чи BIG BOSS.

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Андрій Данилко довго мовчав і раптом прокоментував: "Скажу вам, що перука Олі Полякової буде цілою".

Коли з учасника зняли маску, шоковані були всі, окрім Полякової та Данилка, які одразу почали обійматися, адже під костюмом все ж таки ховався Петро Чорний.

Дивіться, як це було:

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Артист зізнався, що йому було не просто приховувати свою манеру співу та впізнавані рухи, які могли б його видати.

Я вдячний цьому проєкту за те, що зміг проявити себе в різноманітних стилях. Звісно, мені було важкувато. Проте так круто, що всередині цих образів артисти можуть розкритися так, як навіть самі того не очікували. Я експериментував, постійно намагався вас заплутати, але ви розкусили, – поділився на сцені шоу "Маска" Петро Чорний.

Петя Чорний до останнього сподівався, що детективи "Маски" його не розсекретять
Петя Чорний до останнього сподівався, що детективи "Маски" його не розсекретять / Фото: телеканал "Україна"

Дивіться суперфінал шоу-детектива "Маска" у суботу, 25 грудня, о 21.00 на телеканалі "Україна".

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