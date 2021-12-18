Повний шок! У 9 випуску Маски розсекретили Робота (відео)

Зіркові детективи були вражені, побачивши під маскою Робота популярну телеведучу та акторку!

Хто ховався у масці Робота / Фото: телеканал "Україна"

У першій дуелі сьогоднішнього півфіналу зійшлися кібернетичний Робот і ліричний одинак Мухомор. Лише один із цих учасників мав право пройти у фінал та битися за перемогу у шоу.

Зіркові детективи "Маски" не втрачали надії розгадати особистість героїні, та перше голосування дев'ятого випуску визначило, що фіналу гідний самотній лірик Мухомор.

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А своє справжнє обличчя довелося показати Роботу. І коли героїня зняла маску, шоковані були всі, адже ім'я акторки та телеведучої Дарії Трегубової не прозвучало серед версій детективів жодного разу. Саме вона так уміло водила за носа глядачів протягом восьми тижнів!

Дивіться відео розкриття Робота:

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Дар'я Трегубова зізналася, що завжди хотіла співати і шоу подарувало їй такий шанс.

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Для мене "Маска" – це закриття свого гештальту, а точніше здійснення давньої мрії – співати. Я знала, що роблю це досить непогано, просто в мене ніколи не було нагоди спробувати заспівати на велику аудиторію всі свої улюблені композиції, – поділилася враженнями від участі у гіпершоу Трегубова.

Дар'я Трегубова у шоу "Маска" / Фото: телеканал "Україна"

А кого ще із таємничих учасників розсекретять у півфіналі? Дивіться грандіозне шоу "Маска" на телеканалі "Україна" наступної суботи, о 21:00.

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