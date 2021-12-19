Парі Олі Полякової та трійка фіналістів: як пройшов дев'ятий випуск Маски

У суботу, 18 грудня, телеканал "Україна" показав півфінал гіпершоу "Маска". Розповідаємо хто пройшов у фінал

Як пройшов півфінал шоу "Маска" / Фото: телеканал "Україна"

За емоційністю та напруженістю цей випуск "Маски" перевершив попередній восьмий, адже стало відомо, які учасники пройшли у фінал неймовірного шоу.

Нагадаємо, що минулої суботи "Маску" покинула Горила, через що пішла і Оля Полякова. До останнього не було відомо, чи з'явиться зірковий детектив у своєму кріслі... Та чудо сталося – Полякова повернулася!

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Я весь тиждень злилася, весь тиждень кидала об стіну різні речі... Я не погоджуюся з тим, що трапилося, але обирати півфіналістів без Олі Полякової, це як святкувати новий рік без олів'є – це неможливо, – сказала Оля Полякова.

Образ Олі Полякової у 9 випуску "Маски" / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Першим на сцену у дев'ятому випуску вийшов Ніндзя – VIP-гість, який розсекретив себе одразу ж після виступу.

Це може бути спортсмен чи Пивоваров, який займається бойовими мистецтвами, – миттєво припустила NK.

Ніндзя в шоу "Маска" / Фото: телеканал "Україна"

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Оля Полякова вирішила, що у цьому неосяжному костюмі може бути Юрій Горбунов, а може й Юрій Ткач. Ніхто із зіркових детективів не вгадав, а хто був за маскою Ніндзя дивіться тут.

Настав час баттлів між півфіналістами. Пара номер один – Робот і Мухомор. Першою виступила Робот, у якій зіркові детективи гіпершоу бачать то Лесю Нікітюк, то Jerry Heil.

Мухомор і Робот стали першою парою суперників у дев'ятому випуску "Маски" / Фото: телеканал "Україна"

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Мухомор під час свого виступу зізнався в коханні Олі Поляковій і навіть приніс їй квіти. А детективи відкинули всі свої попередні припущення щодо цього персонажа.

Андрій Данилко, до речі, раніше казав, що знає хто насправді є Мухомор, та знову промовчав.

Під час голосування глядачі шоу "Маска" та детективи визначили першого фіналіста – ним став Мухомор!

Мухомор у шоу "Маска" / Фото: телеканал "Україна"

Друга пара півфіналу, яка боролася за місце у 10-му випуску шоу "Маска" – Жирафа та Тигр. DZIDZIO вже кілька ефірів намагається познайомитися з Жирафою, тому благає глядачів залишити її на проєкті.

Жирафа та Тигр у 9-му випуску шоу "Маска" / Фото: телеканал "Україна"

Після чергового голосування визначився ще один учасник другого сезону, який мав себе розсекретити. На радість Дзідзьо, то була не Жирафа, а Тигр. Ним виявився український музикант та співак Сергій Бабкін!

Сергій Бабкін у півфіналі шоу "Маска" / Фото: телеканал "Україна"

Наступна пара півфіналу – Котик та Скандал. Після виступу Котика Оля Полякова не могла заспокоїтись і кілька хвилин кричала, що це Петя Чорний. Співачка навіть не слухала про варіанти, які озвучували її колеги.

Котик та Скандал у півфіналі шоу "Маска" / Фото: телеканал "Україна"

Щодо Скандала, то практично всі зіркові детективи шоу "Маска" впевнені, що це MARUV. Так це чи ні, ми зможемо дізнатися за тиждень, тому що Скандал пройшла у фінал другого сезону! А хто ховався у костюмі Котика і чи виграла чергову суперечку Оля Полякова, дізнайтесь тут.

Хто пройшов у фінал другого сезону шоу "Маска"

В останньому випуску найзагадковішого і найзірковішого шоу країни ми дізнаємося, хто ж такі насправді провокаційна Скандал, закоханий і меланхолійний Мухомор і мрійлива Жирафа, яку так любить DZIDZIO.

Фіналісти другого сезону шоу "Маска" / Фото: телеканал "Україна"

Дивіться суперфінал шоу-детектива "Маска" у суботу, 25 грудня, о 21.00 на телеканалі "Україна".

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