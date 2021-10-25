Діма Каднай пропустив ефір Танців з зірками через коронавірус

Діма Каднай заразився коронавірусом і пропустив ефір "Танців з зірками" / Фото: instagram.com/k.a.d.n.a.y

Минулого вечора на "Танцях з зірками" учасники танцювали в тріо – до них приєдналися інші хореографи. Діма Каднай і Аліна Лі готували номер разом із Аделіною Делі, та співак заразився коронавірусом і не зміг виступити.

Днями відбулася прем'єра гіпершоу "Маска" на телеканалі "Україна". Дивіться, що було в першому випуску нового сезону.

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Нині Каднай перебуває вдома на самоізоляції. Його партнерки не захворіли і почуваються добре.

Мені стало погано після нічної репетиції. Приїхав додому, піднялася температура і я відразу ж здав тест на COVID-19. Мені прийшов позитивний результат. Я поки на самоізоляції. Дуже радий, що у Аліни і Аделіни все добре. Ми готували нереальний номер. Дуже хотів вас здивувати. Мені взагалі не віриться. Це шок, – зізнався Діма Каднай.

В Instagram артист також зробив пост, повідомивши про хворобу, подякував шанувальникам за підтримку і додав: "Сподіваюся, до наступної неділі на "Танцях з зірками".

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У зоні ризику в восьмому ефірі танцювального шоу опинилися Костя Войтенко і Роксоляна Маланчук, Євгенія Власова та Макс Леонов, Артур Логай і Ана Кареліна – двом останнім парам довелося виконувати "танець за життя".

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У підсумку проєкт покинули Євгенія Власова і Макс Леонов. Як це було, дивіться в матеріалі.

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